الزفزافي يتهرب مرة أخرى من الإجابة عن سؤال خاص بالتهم الموجهة إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المعتقل ناصر الزفزافي، تهرب خلال الاستماع له يومه الإثنين من الإجابة على سؤال القاضي بخصوص التهم الموجهة إليه، واختار الإطالة في حديثه ،

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المعتقل ناصر الزفزافي، تهرب خلال الاستماع له يومه الإثنين من الإجابة على سؤال القاضي بخصوص التهم الموجهة إليه، واختار الإطالة في حديثه ، ليقاطعه القاضي، قائلا: ''سي الزفزافي راك بعيد عن موضوع المتابعة''.

وأشار الموفد إلى أن ناصر الزفزافي، تهرب مرة أخرى من الإجابة عن السؤال الموجه إليه، وواصل قراءة ما كتبه بورقة يحملها بين يديه، حيث أشار إلى بعض الأمور البعيدة عن القضية والمرتبطة بالتاريخ و هو الأمر الذي أمر من خلاله القاضي، كاتب الضبظ بتدوينه.



