نبيل الزهر: ''سأحاول جاهدا المشاركة في المونديال رفقة المنتخب المغربي'' ﻿

أكد الدولي المغربي نبيل الزهر لاعب ليغانيس الإسباني، أنه يرغب في المشاركة رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

''شوف سبور''

أكد الدولي المغربي نبيل الزهر لاعب ليغانيس الإسباني، أنه يرغب في المشاركة رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأضاف لاعب ليغانيس الإسباني؛ في حوار مع صحيفة ''المنتخب'' في عددها الصادر اليوم الاثنين ، أنه سيحاول جاهدا إقناع الناخب الوطني هيرفي رونار بإمكانياته رغم صعوبة الحضور في المونديال.

وأوضح نبيل الزهر، قائلا :'' منذ صغري وأنا أحلم بلعب كأس العالم ، صحيح أنني غبت عن المنتخب الوطني المغربي في الآونة الأخيرة ، لكن هذا لن يحبطني وسأواصل الاشتغال بجدية، قلتها لصديقي أمرابط لا شيء سيمنعني من مواصلة الحلم''.