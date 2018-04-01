اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة ﻿

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية العاشرة بمنطقة الساكنية بالقنيطرة اليوم الاثنين من اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات.

شوف تيفي:

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية العاشرة بمنطقة الساكنية بالقنيطرة اليوم الاثنين من اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات.

وأبرز مصدر أمني أن عناصر الشرطة التابعة لنفس الدائرة بناء على معلومات دقيقة أوقفت بحي الربيع بدوار العريبي شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والأقراص الطبية المخدرة ويتعلق الأمر بالمدعو( إدريس.ع).

وأضاف المصدر نفسه أن عملية تفتيش المشتبه به بداخل المقهى الكرامة اسفرت عن العثور بحوزته على كمية من المخدرات ومبلغ مالي متحصل عليه من الاتجار في المخدرات .

وذكر المصدر ذاثه أن العملية تدخل في إطار مجهودات ولاية أمن القنيطرة في محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بشتى أنواعها مشيرا إلى أن الضنين وضع تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.