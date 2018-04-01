 اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الزفزافي يتهرب مرة أخرى من الإجابة عن سؤال خاص بالتهم الموجهة إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

الزفزافي يتهرب مرة أخرى من الإجابة عن سؤال خاص بالتهم الموجهة إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة | مجتمع

اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة

عرس ينقلب إلى مأثم بتيفلت وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عرس ينقلب إلى مأثم بتيفلت وها شنو وقع

ظهور نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال تدشين مسجد ومحطة مترو على متن كرسيه المتحرك | دولي

ظهور نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال تدشين مسجد ومحطة مترو على متن كرسيه المتحرك

الفساد يعصف بقطاع الصحة والمستعجلات تخرق القانون وتفرض الأداء | مجتمع

الفساد يعصف بقطاع الصحة والمستعجلات تخرق القانون وتفرض الأداء

إسبانيا تتنازل عن جزر مغربية محتلة | بوليتيك

إسبانيا تتنازل عن جزر مغربية محتلة

نهوضا بإقليم جرادة وتشجيعا للاستثمار أزيد من 150 هكتارا خصصت للتعاونيات | مجتمع

نهوضا بإقليم جرادة وتشجيعا للاستثمار أزيد من 150 هكتارا خصصت للتعاونيات

عمال صيانة المناطق الخضراء يعتصمون بالمدخل الرئيسي لقصر المؤتمرات بمكناس | مجتمع

عمال صيانة المناطق الخضراء يعتصمون بالمدخل الرئيسي لقصر المؤتمرات بمكناس

حادثة سير مروعة تُنهي حياة سيدة بالناظور | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة تُنهي حياة سيدة بالناظور

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 01:47 اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة | مجتمع
اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية العاشرة بمنطقة الساكنية بالقنيطرة اليوم الاثنين من اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات.

شوف تيفي:

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية العاشرة بمنطقة الساكنية بالقنيطرة اليوم الاثنين من اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات.

وأبرز مصدر أمني أن عناصر الشرطة التابعة لنفس الدائرة بناء على معلومات دقيقة أوقفت بحي الربيع بدوار العريبي شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والأقراص الطبية المخدرة ويتعلق الأمر بالمدعو( إدريس.ع).

وأضاف المصدر نفسه أن عملية تفتيش المشتبه به بداخل المقهى الكرامة اسفرت عن العثور بحوزته على كمية من المخدرات ومبلغ مالي متحصل عليه من الاتجار في المخدرات .
وذكر المصدر ذاثه أن العملية تدخل في إطار مجهودات ولاية أمن القنيطرة في محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بشتى أنواعها مشيرا إلى أن الضنين وضع تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب القنيطرة المخدرات اعتقال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الفساد يعصف بقطاع الصحة والمستعجلات تخرق القانون وتفرض الأداء | مجتمع

الفساد يعصف بقطاع الصحة والمستعجلات تخرق القانون وتفرض الأداء

نهوضا بإقليم جرادة وتشجيعا للاستثمار أزيد من 150 هكتارا خصصت للتعاونيات | مجتمع

نهوضا بإقليم جرادة وتشجيعا للاستثمار أزيد من 150 هكتارا خصصت للتعاونيات

عمال صيانة المناطق الخضراء يعتصمون بالمدخل الرئيسي لقصر المؤتمرات بمكناس | مجتمع

عمال صيانة المناطق الخضراء يعتصمون بالمدخل الرئيسي لقصر المؤتمرات بمكناس

سقوط أخطر لص متخصص في سرقة السيارات بمدينة بركان | مجتمع

سقوط أخطر لص متخصص في سرقة السيارات بمدينة بركان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 أبريل 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 53 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 أبريل 2018 | شوف تيفي

بالفيديو: من العيون زعماء الأحزاب السياسية والبرلمانيون والمنتخبون والشيوخ والأعيان يردون على البوليساريو‎ | حصاد اليوم

بالفيديو: من العيون زعماء الأحزاب السياسية والبرلمانيون والمنتخبون والشيوخ والأعيان يردون على البوليساريو‎

بالفيديو..العماري في ضيافة أمن الدارالبيضاء | شوف الصحافة

بالفيديو..العماري في ضيافة أمن الدارالبيضاء

المحامي كروط لشوف تيفي: لهذه الأسباب تأجلت محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

المحامي كروط لشوف تيفي: لهذه الأسباب تأجلت محاكمة الزفزافي و رفاقه

﻿

آخر المستجدات

الزفزافي يتهرب مرة أخرى من الإجابة عن سؤال خاص بالتهم الموجهة إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك
منذ 2 ساعات

الزفزافي يتهرب مرة أخرى من الإجابة عن سؤال خاص بالتهم الموجهة إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة | مجتمع

اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة

عرس ينقلب إلى مأثم بتيفلت وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عرس ينقلب إلى مأثم بتيفلت وها شنو وقع

ظهور نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال تدشين مسجد ومحطة مترو على متن كرسيه المتحرك | دولي

ظهور نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال تدشين مسجد ومحطة مترو على متن كرسيه المتحرك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.