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عرس ينقلب إلى مأثم بتيفلت وها شنو وقع

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 01:44 عرس ينقلب إلى مأثم بتيفلت وها شنو وقع | حوادث و حقوق
عرس ينقلب إلى مأثم بتيفلت وها شنو وقع
لقيت سيدة مصرعها يوم أمس الأحد بالمستشفى المحلي لمدينة تيفلت متأثرة بجروح بليغة أصيبت بها خلال حادث سير بالطريق السيار الرابط بين تيفلت وسيدي علال البحراوي.

شوف تيفي:

لقيت سيدة مصرعها يوم أمس الأحد بالمستشفى المحلي لمدينة تيفلت متأثرة بجروح بليغة أصيبت بها خلال حادث سير بالطريق السيار الرابط بين تيفلت وسيدي علال البحراوي.

وكشف مصدر أمني أن تفاصيل الحادث المأساوي يعود إلى فجر يوم السبت 7 أبريل 2018 حين كانت الضحية مع أسرتها في طريق العودة إلى مسكنها بحي السلام بمدينة تيفلت بعد قضائهم ليلة في حفل زفاف بمدينة سلا.

وحسب نفس المصدر فلقد ألقى قاصر بحجرة كبيرة من أعلى القنطرة المتواجدة في الطريق السيار الفاصل بين تيفلت والبحراوي والتي سقطت مباشرة على الكرسي الأمامي الذي كانت تركبه الضحية حيث أكمل السائق قيادة السيارة ليفقد السيطرة عليها فيما بعد مما تسبب بجروح بليغة لباقي العائلة ووفاة السيدة التي كانت قرب السائق بعد نقلها إلى المستشفى.

يشار إلى أن رجال الدرك الملكي بالمنطقة انتقلوا إلى عين المكان للقيام بمعاينة الحادثة و بالإجراءات اللازمة حيث تمكنوا من إلقاء القبض على القاصر المتسبب في الحادثة.

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