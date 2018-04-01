ظهور نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال تدشين مسجد ومحطة مترو على متن كرسيه المتحرك ﻿

و هو على متن كرسيه المتحرك،شارك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يومه الاثنين في مراسيم تدشين مسجد ومحطة مترو في وسط العاصمة الجزائرية، حسب ما ظهر في صور بثها التلفزيون الحكومي.

شـــوف تيفي:

و هو على متن كرسيه المتحرك،شارك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يومه الاثنين في مراسيم تدشين مسجد ومحطة مترو في وسط العاصمة الجزائرية، حسب ما ظهر في صور بثها التلفزيون الحكومي.

وأزاح بوتفليقة (81 سنة) وهو على كرسي متحرك، الستار عن لوحة التدشين لمسجد كتشاوة الذي اعيد فتحه بعد ثلاث سنوات من اشغال الترميم بتمويل من الحكومة التركية قيمته سبعة ملايين يورو.

وحيا الرئيس الجزائري حشدا من الجزائريين تجمعوا في ساحة الشهداء المقابلة للمسجد الذي يعد ارثا حضاريا من العهد العثماني، قبل ان يحوله المستعمر الفرنسي الى كاتدرائية.

ثم افتتح بوتفليقة محطة مترو ساحة الشهداء بحي القصة السفلي العتيق، قبل ان يتوجه الى حي عين النعجة بالضاحية الشرقية، وهما تمديدان جديدان لخط مترو الجزائر.

وأعيد انتخاب بوتفليقة الذي يحكم البلاد من 19 سنة، لولاية رابعة في 2014، بعد عام على اصابته بجلطة دماغية دخل اثرها مستشفى فال دوغراس بباريس حيث قضى أكثر من شهرين.

ومنذ مرضه أصبح ظهوره نادرا ما عدا في المناسبات الوطنية كعيد الاستقلال.

ويأتي هذا اللقاء الجديد مع الجزائريين في وقت دعا حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بوتفليقة الى الترشح لولاية خامسة قبل سنة من الانتخابات الرئاسية المقررة في ابريل 2019.