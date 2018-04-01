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الفساد يعصف بقطاع الصحة والمستعجلات تخرق القانون وتفرض الأداء

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 01:18 الفساد يعصف بقطاع الصحة والمستعجلات تخرق القانون وتفرض الأداء | مجتمع
الفساد يعصف بقطاع الصحة والمستعجلات تخرق القانون وتفرض الأداء
حذر تقرير حقوقي من المنحى الخطير الذي دخلته منظومة الصحة بالمغرب، بعد رصد معطيات تؤكد أن نصف المغاربة يوقفون علاجهم كثمن مباشر للأعطاب والاختلالات التي كرستها السياسات العمومية بالقطاع.

''شوف تيفي''

حذر تقرير حقوقي من المنحى الخطير الذي دخلته منظومة الصحة بالمغرب، بعد رصد معطيات تؤكد أن نصف المغاربة يوقفون علاجهم كثمن مباشر للأعطاب والاختلالات التي كرستها السياسات العمومية بالقطاع.

وحسب ما أودرته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن التقرير الذي أصدرته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، حذر من مؤشرات انتشار الأمراض الوبائية، مثل السكري وأمراض القلب والأورام السرطانية.

ونبه التقرير إلى ما قال إنها ''عودة غير معلنة لأمراض الفقر والأوبئة، التي سبق وأن تم القضاء عليها في نهاية التسعينيات من القرن الماضي كمرض الجذام، مع استمرار الارتفاع الملحوظ في المؤشرات الكلاسيكية المتعلقة بمعدل وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والمعدلات المتعلقة بالسل والسيدا وفيروس الكبد''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السياسات العمومية الفقر الأوبئة المغاربة

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