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إسبانيا تتنازل عن جزر مغربية محتلة

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 00:54 إسبانيا تتنازل عن جزر مغربية محتلة | بوليتيك
إسبانيا تتنازل عن جزر مغربية محتلة
قررت الحكومة الإسبانية، مؤخرا، التنازل عن جزر ''اشفارن'' المحتلة القريبة من مدينة الناظور، وتحويلها بموجب مرسوم إلى محمية طبيعة، وذلك في إطار برنامج يطلق عليه ''طبيعة 2000''، ترغب من خلاله في المحافظة

''شوف تيفي''

قررت الحكومة الإسبانية، مؤخرا، التنازل عن جزر ''اشفارن'' المحتلة القريبة من مدينة الناظور، وتحويلها بموجب مرسوم إلى محمية طبيعة، وذلك في إطار برنامج يطلق عليه ''طبيعة 2000''، ترغب من خلاله في المحافظة على التراث الطبيعي.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام نهاية الأسبوع المنصرم، فإن مجلس الوزراء الإسباني، أعلن التزامه بالأنظمة المعمول بها في قانون التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي، حيث سيتم تحويل جزر ''اشفارن'' إلى محمية طبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن ''جزر اشفارن''، التي تتكون من ثلاثة جزر، تقع في منطقة قريبة من مدينة مليلية المحتلة ومن مدينة الناظور، وقد وضعت بها السلطات الإسبانية ثكنة عسكرية.

 

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