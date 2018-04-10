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نهوضا بإقليم جرادة وتشجيعا للاستثمار أزيد من 150 هكتارا خصصت للتعاونيات

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 00:33 نهوضا بإقليم جرادة وتشجيعا للاستثمار أزيد من 150 هكتارا خصصت للتعاونيات | مجتمع
نهوضا بإقليم جرادة وتشجيعا للاستثمار أزيد من 150 هكتارا خصصت للتعاونيات
أعطى عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق رفقة عامل إقليم جرادة انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية، تندرج في إطار مساهمة مجلس الشرق لخلق بدائل اقتصادية بالإقليم عبر القطاع الفلاحي حيث تم تخصيص وعاء

شوف تيفي

أعطى عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق رفقة عامل إقليم جرادة انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية، تندرج في إطار مساهمة مجلس الشرق لخلق بدائل اقتصادية بالإقليم عبر القطاع الفلاحي حيث تم تخصيص وعاء عقاري يقدر بأزيد من 150 هكتارا الواقع بجماعة أولاد يختي للتعاونيات بحيث ستستفيد منه 6 تعاونيات فلاحية.

وفي إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمنطقة عاين رئيس جهة الشرق وعامل إقليم جرادة كذلك بالوعاء العقاري المذكور، عملية أشغال حفر الاثقاب المائية لتشجيع الاستثمار عن طريق إنجاز مدارات سقوية ومغروسات تساهم في توفير مناصب الشغل لفائدة الساكنة المحلية.

وتجنبا للمخاطر وتفاديا لحدوث مآسي قام عبد النبي بعوي بمعية عامل الإقليم بزيارة معاينة لعملية ردم ابار الاستغلال العشوائي للفحم الحجري التي انطلقت بضواحي مدينة جرادة في إطار صفقة أطلقها مجلس جهة الشرق بقيمة 4 مليون درهم، لتمويل عملية ردم هذه الآبار.

وفي هذا الإطار أكد عبد النبي بعوي، أنه تم ردم أزيد من 108 من الآبار المهجورة، مشيرا إلى أن هذه العملية التي تعرف تقدما كبيرا في الأشغال تشغل أزيد من 150 شخصا من اليد العاملة المحلية.

وجدير بالذكر أن عدد الآبار العشوائية التي تم الاستغناء عنها يقدر بحوالي 3400 بئر، الأمر الذي ترتب عنه نتائج سلبية سواء على المجال البيئي أو الأمني، حيث كانت هذه الآبار العشوائية والمهجورة الواقعة إما بالمجال الغابوي أو المحيطة بالتجمعات السكنية سببا في وقوع بعض الحوادث المميتة في أوساط الساكنة المحلية، فضلا عن سقوط عدد من رؤوس الماشية بها.

 

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المغرب جرادة شوف تيفي رئيس جهة الشرق المشاريع التنموية

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