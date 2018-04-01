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عمال صيانة المناطق الخضراء يعتصمون بالمدخل الرئيسي لقصر المؤتمرات بمكناس

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 00:07 عمال صيانة المناطق الخضراء يعتصمون بالمدخل الرئيسي لقصر المؤتمرات بمكناس | مجتمع
عمال صيانة المناطق الخضراء يعتصمون بالمدخل الرئيسي لقصر المؤتمرات بمكناس
دخل صباح اليوم الاثنين قرابة 35 عاملا في اعتصام مفتوح أمام المدخل الرئيسي لقصر المؤتمرات بمكناس، احتجاجا على توقيفهم عن العمل، بعدما تعاقدت الجماعة الحضرية مكناس مع شركة ''تروبيكانا'' لصيانة

 شــــوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

دخل صباح اليوم الاثنين قرابة 35 عاملا في اعتصام مفتوح أمام المدخل الرئيسي لقصر المؤتمرات بمكناس، احتجاجا على توقيفهم عن العمل، بعدما تعاقدت الجماعة الحضرية مكناس مع شركة ''تروبيكانا'' لصيانة المناطق الخضراء.

وقال ''حسن زروال'' عن النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض مكناس المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه وبعد 6 سنوات من العمل المتواصل، تم الاستغناء عن 35 عاملا من بينهم ثلاث نساء، وتم تعويضهم بآخرين من خارج إقليم مكناس، في خرق سافر للظهير الشريف 04/54 والفصل 19 من مدونة الشغل.

وكانت النقابة المذكورة قد راسلت رئيس الجماعة الحضرية مكناس منذ الثالث من شهر فبراير المنصرم، بخصوص مصير العمال الذين اشتغلوا مع شركة تأهيل وصيانة المساحات الخضراء مدة ست سنوات، الذين فوجئوا بعد توقيفهم عن العمل بدعوى انقضاء مدة قانونيتها بتاريخ 31 دجنبر 2017 حسب العقد المبرم مع الجامعة الحضرية، كون الشركة المذكورة استأنفت العمل بتراب الجماعة الحضرية مكناس في ظروف غامضة، وبعمال مستقدمين من مناطق خارج النفوذ الترابي لعمالة مكناس.

كما طالبت ذات النقابة بتشغيل العمال الأصليين ضمن الشركة التي رسا عليها العرض وفق الضوابط القانونية المتعلقة بالتدبير المفوض.

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