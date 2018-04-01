حادثة سير مروعة تُنهي حياة سيدة بالناظور ﻿

لقيت سيدة مصرعها، عشية يومه الإثنين، عقب تعرضها لحادث مروع بالطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الناظور والدريوش، وذلك نتيجة انقلاب سيارة كان عليها أفراد أسرتها.

"شوف تيفي"

لقيت سيدة مصرعها، عشية يومه الإثنين، عقب تعرضها لحادث مروع بالطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الناظور والدريوش، وذلك نتيجة انقلاب سيارة كان عليها أفراد أسرتها.

وحسب مصدر مطلع فإن سائق السيارة التي كانت قادمة من مدينة العروي في اتجاه الدريوش فقد السيطرة على المقود، خلال محاولة التجاوز ما أدى إلى انزلاق السيارة نتيجة التساقطات المطرية، وانقلابها لعدة مرات.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر المركز الترابي الدرك الملكي بالدريوش، حلت بمكان الحادث، وعاينت الحادثة وحررت محضرا، بينما تكفلت عناصر الوقاية المدنية بنقل المصابين والهالكة إلى المركز الصحي.