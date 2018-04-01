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سقوط أخطر لص متخصص في سرقة السيارات بمدينة بركان

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 23:04 سقوط أخطر لص متخصص في سرقة السيارات بمدينة بركان | مجتمع
سقوط أخطر لص متخصص في سرقة السيارات بمدينة بركان
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بركان، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك استنادا إلى معلومات دقيقة من ايقاف شخص من مواليد 1990 متلبسا بحيازة أجزاء ميكانيكية متحصل عليها من سرقة، كما يشتبه

''شوفع تيفي'':

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بركان، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك استنادا إلى معلومات دقيقة من ايقاف شخص من مواليد 1990 متلبسا بحيازة أجزاء ميكانيكية متحصل عليها من سرقة، كما يشتبه تورطه في اقتراف ما يقارب 25 سرقة استهدفت أجزاءا ميكانيكية خاصة بالسيارات بمدينة وجدة.

وحسب بلاغ لولاية أمن وجدة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه ففي سياق البحث ثم حجز 09 اجزاء ميكانيكية '' أجهزة انتاج الكهرباء'' إلى جانب هاتف نقال.

وأكد البلاغ احالة المعني بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة و الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية لذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من اجل تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية لإيقاف بقية المتورطين.

 

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