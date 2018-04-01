غاريدو يقرر الاعتماد على هذا اللاعب في مباراة ''الديربي'' ﻿

أكدت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور'' أن الإسباني خوان غاريدو مدرب الرجاء الرياضي، قرر إشراك الحارس محمد بوعميرة في مباراة ''الديربي البيضاوي'' برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية .

''شوف سبور''

أكدت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور'' أن الإسباني خوان غاريدو مدرب الرجاء الرياضي، قرر إشراك الحارس محمد بوعميرة في مباراة ''الديربي البيضاوي'' برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية .

ويأتي الاعتماد على محمد بوعميرة الذي ظل حبيس دكة الاحتياط ، بسبب عقوبة التوقيف في حق أنس الزنيتي من اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب تلقيه للورقة الحمراء أمام فريق الفتح الرياضي يوم الأحد الماضي، برسم الدورة 23 من البطولة الاحترافية.

ويذكر أن المباراة بين الغريمين التقليديين ستجرى يوم السبت المقبل بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال ، بملعب مركب محمد الخامس، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بهدفين لواحد لصالح الفريق الأخضر.