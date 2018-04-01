صحيفة مكسيكية : ''الملف المغربي يشكل خطرا حقيقيا على الملف الأمريكي'' ﻿

أكدت تقارير إعلامية مكسيكية ، أن الملف المغربي بات قريباً من احتضان نهائيات كأس العالم 2026. على حساب الملف الأمريكي الذي يضم كلا من أمريكا و كندا و المكسيك.

''شوف سبور ''

أكدت تقارير إعلامية مكسيكية ، أن الملف المغربي بات قريباً من احتضان نهائيات كأس العالم 2026. على حساب الملف الأمريكي الذي يضم كلا من أمريكا و كندا و المكسيك.

وقالت الصحيفة المكسيكية ''يونيفرسال ديبورتيس''، في أولى صفحاتها اليوم الإثنين، إن الملف المغربي بات يشكل خطرا حقيقيا على نظيره الأمريكي الشمالي و أن أكثر من 103 اتحاد دولي أعلنوا موافقتهم للتصويت على الملف المغربي على حساب الملف الأمريكي ، في 13 يونيو المقبل.

ويذكر أن الملف المغربي يحتاج إلى 104 أصوات فقط ، من أصل 211 صوتا، لنيل شرف تنظيم ''مونديال 2026''.