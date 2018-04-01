فضيحة زنا محارم ستهز المغاربة..طفلة شدها عمها ومارس عليها الجنس بعدما حيد ليها حوايجها وعمرها بالمني+تفاصيل جد صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي ، أن مهاجرة مغربية بفرنسا، تقدمت يومه الإثنين، بشكاية للمصالح الأمنية بالعاصمة باريس، تتهم فيها شقيق زوجها باغتصاب ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر حقوقي ، أن مهاجرة مغربية بفرنسا، تقدمت يومه الإثنين، بشكاية للمصالح الأمنية بالعاصمة باريس، تتهم فيها شقيق زوجها باغتصاب ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأم المكلومة، أكدت للجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، على أن طفلتها، أخبرتها أمس أن عمها "أ.ز" وضعها فوق حضنه وداعب جهازها التناسلي بعضوه الذكري، قبل أن يقذف عليها مادة لزجة.

وأكد ذات المصدر أن هذه الأم وبعد سماعها لكلام ابنتها، تأكدت من ثبانها وتبين لها بالفعل تواجد "مني" به، مشيرة إلى أن شقيق زوجها البالغ من العمر 55 سنة، استغل غياب شقيقه أي زوجها وخروجه لإحدى المحلات التجارية، ليقوم بوضع الطفلة فوق حضنه ويخرج عضوه الذكري على جهازها التناسلي بعد إزالته لسروالها وثبانها.

وعبر هذا المصدر الحقوقي عن صدمته الكبيرة، مشيرا إلى أن الحالة النفسية للأم جد مؤلمة، بعد أن عجزت عن إخبار زوجها بما تعرضت له ابنتها على يد عمها.