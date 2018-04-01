عاجل..تأجيل محاكمة حراك الريف بعد الاستماع لناصر الزفزافي ﻿

قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الإثنين، تأخير أشغال جلسة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى زوال يوم غد الثلاثاء، وذلك عقب تقدم المعتقل ناصر الزفزافي بملتمس للتأخير بسبب شعوره بالعياء.

"شوف تيفي"

قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الإثنين، تأخير أشغال جلسة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى زوال يوم غد الثلاثاء، وذلك عقب تقدم المعتقل ناصر الزفزافي بملتمس للتأخير بسبب شعوره بالعياء.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن هيئة الدفاع عن المعتقلين، وقبل قرار القاضي علي الطرشي، تقدمت بمجموعة من الملتمسات من بينها منح السراح المؤقت للمعتقل إلياس حاجي حتى يستطيع رؤية والده المريض، حيث تعهدت بتقديم جميع الضمانات التي تطلبها المحكمة.

وأشار الموفد إلى أن هيئة الدفاع، التمست كذلك عرض الوثائق التي تتوفر عليها وأيضا تلك التي تتوفر عليها النيابة العامة لأنها قد تصب في صالح ناصر الزفزافي، موضحا أن هذه الهيئة التمست الاستجابة للملتمسات الخاصة بمنح السراح المؤقت لمجموعة من المعتقلين.

وأكد الموفد أن ممثل النيابة العامة، علق على ملتمس منح السراح المؤقت للمعتقل إلياس حاجي، حيث أكد على أن هذا الأخير تقدم سابقا كتابيا بهذا الملتمس، لكن النيابة العامة صدمت بعد أن أرسل لها طلبا آخر يلتمس فيه رفض طلبه الأول الخاص برؤية والده المريض.