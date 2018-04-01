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عاجل..هذا جديد قضية سعد لمجرد

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 21:18 عاجل..هذا جديد قضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون
عاجل..هذا جديد قضية سعد لمجرد
من المنتظر أن يمثل سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق، يوم 4 يونيو، بعد امتناعه يومه الإثنين، من المثول بالرغم من توصله باستدعاء من عون قضائي شهر مارس الماضي.

"شوف تيفي"

من المنتظر أن يمثل سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق، يوم 4 يونيو، بعد امتناعه يومه الإثنين، من المثول بالرغم من توصله باستدعاء من عون قضائي شهر مارس الماضي.

وأوضح مصدر مطلع، أن الفنان المغربي وحسب الاستدعاء الذي توصل به، كان من المفروض أن يمثل يومه الإثنين، أمام قاضي التحقيق بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد إخضاع الفتاة الفرنسية لورا بريول للخبرة الطبية.

وأشار المصدر ذاته أن سعد لمجرد، توصل يوم 8 مارس الماضي باستدعاء من عون قضائي للمثول أمام قاضي التحقيق، وذلك للإجابة على ادعاءات لورا بريول بخصوص تدهور حالتها الصحية نتيجة تعرضها للتعنيف الجسدي.

وأكد ذات المصدر أن لورا بريول، ستمثل هي الأخرى أمام قاضي التحقيق، وذلك مباشرة بعد صدور نتائج الخبرة الطبية التي تحتاج إلى وقت حتى يتم الكشف عنها، حيث سيقارن القاضي بين نتائج الخبرة وادعاءاتها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد العاصمة الفرنسية الخبرة الطبية باريس لورا بريول

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