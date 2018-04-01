ابتسامة مغربي أثناء محاكمته بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب تستفز الشعب الفنلندي‎ ﻿

أثارت ابتسامة المغربي ''عبد الرحمان بوعنان'' غضبا شديدا من قبل الشعب الفنلندي، أثناء محاكمته اليوم الإثنين بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب وثمانية تهم بالشروع في القتل بدوافع مرتبطة بالإرهاب.

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أثارت ابتسامة المغربي "عبد الرحمان بوعنان" غضبا شديدا من قبل الشعب الفنلندي، أثناء محاكمته اليوم الإثنين بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب وثمانية تهم بالشروع في القتل بدوافع مرتبطة بالإرهاب.

وحسب ما أوردته جريدة "Ilta Sanomat" الفنلندية، فالمغربي "عبد الرحمان بوعنان" البالغ من العمر 23 عاما قد قام بعملية طعن في ساحة سوق بمدينة توركو الواقعة جنوب غرب فنلندا في 18 غشت 2017 وهو الحادث الإجرامي الذي خلف قتيلين و إصابة ثمانية آخرين بجروح.

المتهم اعترف بالمنسوب إليه، وتبث تعاطفه مع بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش، وحسب السلطات الفنلندية فقد اعتبرت الفعل الإجرامي هذا الأول من نوعه الذي له علاقة بالإرهاب.