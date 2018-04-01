 ابتسامة مغربي أثناء محاكمته بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب تستفز الشعب الفنلندي‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

محمد الماغودي يرد بقوة مرة أخرى على رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ بعد استفزازته للملف المونديالي المغربي | بووز

محمد الماغودي يرد بقوة مرة أخرى على رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ بعد استفزازته للملف

عــاجل:حصلها راجلها دايرة ليه السحور تحت الناموسية صيفطها للسبيطار فكازا | حوادث و حقوق

عــاجل:حصلها راجلها دايرة ليه السحور تحت الناموسية صيفطها للسبيطار فكازا

فيديو | الإعلامي والحقوقي التونسي فتحي المولدي: أرفض ذكر إسم رئيس الاتحاد العربي، لأنه وصمة عار على كرة القدم العربية !! | بووز

فيديو | الإعلامي والحقوقي التونسي فتحي المولدي: أرفض ذكر إسم رئيس الاتحاد العربي، لأنه وصمة عار

ابتسامة مغربي أثناء محاكمته بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب تستفز الشعب الفنلندي‎ | دولي

ابتسامة مغربي أثناء محاكمته بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب تستفز الشعب الفنلندي‎

خطير..متشرد شرمل حارس ليلي بالناظور | حوادث و حقوق

خطير..متشرد شرمل حارس ليلي بالناظور

اتهامات خطيرة بخصوص تصدير الغاز المسال إلى المغرب وشركات أمريكية في قفص الاتهام | بوليتيك

اتهامات خطيرة بخصوص تصدير الغاز المسال إلى المغرب وشركات أمريكية في قفص الاتهام

عاجل..القاضي يصدم الزفزافي ويطالبه بالكشف عن علاقته بانفصاليين يتواجدون خارج أرض الوطن | بوليتيك

عاجل..القاضي يصدم الزفزافي ويطالبه بالكشف عن علاقته بانفصاليين يتواجدون خارج أرض الوطن

الوَهْم.. إليــاس يظهر في باريس لاستعادة قوة الأمس | بوليتيك

''الوَهْم''.. إليــاس يظهر في باريس لاستعادة قوة الأمس

بالصور..حضيو راسكم: قنديل البحر البرتغالي الخطير ضرب طفلة بشاطئ سيدي رحال بالبيضاء | مجتمع

بالصور..حضيو راسكم: قنديل البحر البرتغالي الخطير ضرب طفلة بشاطئ سيدي رحال بالبيضاء

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

ابتسامة مغربي أثناء محاكمته بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب تستفز الشعب الفنلندي‎

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 19:11 ابتسامة مغربي أثناء محاكمته بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب تستفز الشعب الفنلندي‎ | دولي
ابتسامة مغربي أثناء محاكمته بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب تستفز الشعب الفنلندي‎
أثارت ابتسامة المغربي ''عبد الرحمان بوعنان'' غضبا شديدا من قبل الشعب الفنلندي، أثناء محاكمته اليوم الإثنين بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب وثمانية تهم بالشروع في القتل بدوافع مرتبطة بالإرهاب.

شوف تيفي:

أثارت ابتسامة المغربي "عبد الرحمان بوعنان" غضبا شديدا من قبل الشعب الفنلندي، أثناء محاكمته اليوم الإثنين بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب وثمانية تهم بالشروع في القتل بدوافع مرتبطة بالإرهاب.

وحسب ما أوردته جريدة "Ilta Sanomat" الفنلندية، فالمغربي "عبد الرحمان بوعنان" البالغ من العمر 23 عاما قد قام بعملية طعن في ساحة سوق بمدينة توركو الواقعة جنوب غرب فنلندا في 18 غشت 2017 وهو الحادث الإجرامي الذي خلف قتيلين و إصابة ثمانية آخرين بجروح.

المتهم اعترف بالمنسوب إليه، وتبث تعاطفه مع بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش، وحسب السلطات الفنلندية فقد اعتبرت الفعل الإجرامي هذا الأول من نوعه الذي له علاقة بالإرهاب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فنلندا توركو شوف تيفي تهمة القتل الإرهاب عبد الرحمان بوعنان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مصرع مهاجر مغربي برصاصة مجهول بمدينة غرناطة | دولي

مصرع مهاجر مغربي برصاصة مجهول بمدينة غرناطة

هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر | دولي

هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر

لهذه الأسباب.. السعودية تغلق حمامات مغربية بالعاصمة الرياض | دولي

لهذه الأسباب.. السعودية تغلق حمامات مغربية بالعاصمة الرياض

بلجيكا تنوي تضييــق الخناق على تجار المخدرات المغاربة | دولي

بلجيكا تنوي تضييــق الخناق على تجار المخدرات المغاربة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب الأحياء الهامشية بمدينة تيزنيت ..صرخة زوجة رفقة زوجها الكفيف والمعاق بسب مافيا العقار ..شوفو فين عايشين | حالة خاصة
منذ 16 دقيقة

في قلب الأحياء الهامشية بمدينة تيزنيت ..صرخة زوجة رفقة زوجها الكفيف والمعاق بسب مافيا العقار ..شوفو فين عايشين

لبنج يُلــهب شباب مدينة أكادير..شوفو الشطيح و التحياح | بــووز

لبنج يُلــهب شباب مدينة أكادير..شوفو الشطيح و التحياح

نــزار بركة..حزب الاستقلال يُحارب كل المناورات التي تمس بالوحدة الترابية للمملكة | بــووز

نــزار بركة..حزب الاستقلال يُحارب كل المناورات التي تمس بالوحدة الترابية للمملكة

تماس كهربائي يحدث انفجارات في ديور الشعبي بالقنيطرة | قنوات أخرى

تماس كهربائي يحدث انفجارات في ديور الشعبي بالقنيطرة

﻿

آخر المستجدات

محمد الماغودي يرد بقوة مرة أخرى على رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ بعد استفزازته للملف المونديالي المغربي | بووز
منذ 26 دقيقة

محمد الماغودي يرد بقوة مرة أخرى على رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ بعد استفزازته للملف

عــاجل:حصلها راجلها دايرة ليه السحور تحت الناموسية صيفطها للسبيطار فكازا | حوادث و حقوق

عــاجل:حصلها راجلها دايرة ليه السحور تحت الناموسية صيفطها للسبيطار فكازا

فيديو | الإعلامي والحقوقي التونسي فتحي المولدي: أرفض ذكر إسم رئيس الاتحاد العربي، لأنه وصمة عار على كرة القدم العربية !! | بووز

فيديو | الإعلامي والحقوقي التونسي فتحي المولدي: أرفض ذكر إسم رئيس الاتحاد العربي، لأنه وصمة عار

ابتسامة مغربي أثناء محاكمته بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب تستفز الشعب الفنلندي‎ | دولي

ابتسامة مغربي أثناء محاكمته بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب تستفز الشعب الفنلندي‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.