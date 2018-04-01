اتهامات خطيرة بخصوص تصدير الغاز المسال إلى المغرب وشركات أمريكية في قفص الاتهام ﻿

مازالت الرحلة الرسمية لرئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى المغرب خلال شهر دجنبر من العام الماضي تثير الجدل حيث كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الوكالة فتحت تحقيقا في سفريات رئيسها الرسمية لسنة 2017

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مازالت الرحلة الرسمية لرئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى المغرب خلال شهر دجنبر من العام الماضي تثير الجدل حيث كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الوكالة فتحت تحقيقا في سفريات رئيسها الرسمية لسنة 2017 من ضمنها رحلته الرسمية الأخيرة إلى المغرب.

ويأتي فتح التحقيق في هذه الرحلة الرسمية، حسب ما أوردته صحيفة المساء في عددها الصادر غدا الثلاثاء بعد اتهامات بخدمة سكوت لأجندة لوبي شركات تصدير الغاز المسال خلال اللقاءات التي جمعته بالمسؤولين المغاربة وهي مهمة لا تندرج ضمن اختصاصات الوكالة الأمريكية.

خصوصا وأن معطيات تفيد بلقاء سكوت قبل سفره نحو المغرب بعدة ممثلين لجمعيات وشركات تشتغل في مجال تصدير الغاز المسال من ضمنها كبريات الشركات الأمريكية الناشطة في هذا الميدان.