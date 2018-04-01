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عاجل..القاضي يصدم الزفزافي ويطالبه بالكشف عن علاقته بانفصاليين يتواجدون خارج أرض الوطن

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 18:41 عاجل..القاضي يصدم الزفزافي ويطالبه بالكشف عن علاقته بانفصاليين يتواجدون خارج أرض الوطن | بوليتيك
عاجل..القاضي يصدم الزفزافي ويطالبه بالكشف عن علاقته بانفصاليين يتواجدون خارج أرض الوطن
فاجأ القاضي علي الطرشي،المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الإثنين،المعتقل ناصر الزفافي، حينما طالبه بالكشف عن العلاقة التي تجمعه بانفصاليين يتواجدون خارج أرض

"شوف تيفي":

فاجأ القاضي علي الطرشي،المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الإثنين،المعتقل ناصر الزفافي، حينما طالبه بالكشف عن العلاقة التي تجمعه بانفصاليين يتواجدون خارج أرض الوطن.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن الزفزافي، أطال الحديث عن مشروع الحسيمة منارة المتوسط وعدم التزام الأحزاب السياسية في تنفيذ المشاريع المقترحة ، ما دفع بأبناء الحسيمة للخروج والاحتجاج بشكل سلمي، ليرد عليه القاضي علي الطرشي قائلا:"إيلا كان الحراك سلمي وفيه مطالب اجتماعية ما علاقتك بالتنسيق مع انفصالين خارج أرض الوطن.. وعندنا الأسماء".

وأشار الموفد إلى أن الزفزافي، أجاب عن سؤال القاضي علي الطرشي، وتساءل عن وجود حكم أو حجة يؤكد أن أصحاب هذه الأسماء انفصاليون، مشددا على أن الأمر يتعلق بمغاربة يحملون الجنسية المغربية، يعيشون في بلجيكا يرسلون فقط مساعدات لإخوانهم وأبائهم.

 وتدخل القاضي علي الطرشي، يضيف الموفد، حيث قاطع ناصر الزفزافي، وأشار إلى أن هذا الأخير أكد وجود انفصاليين خلال اعترافاته بمحاضر الفرقة الوطنية، ما جعل النقيب عبد الرحيم الجامعي ينتفض من مكانه، داعيا القاضي إلى الاستماع للزفزافي وترك النقاش بخصوص المحاضر لوقت آخر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي عبد الرحيم الجامعي النقيب علي الطرشي القاضي

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