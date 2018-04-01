''الوَهْم''.. إليــاس يظهر في باريس لاستعادة قوة الأمس ﻿

خاب ظن من اعتقد في لحظة من اللحظات أن ورقة إلياس قد انتهت!! فالرجل الذي همشه القصر ونفرته الطبقة السياسية واستغنى عنه رجال الأعمال وقاوم قيادات حزبه من أجل البقاء رباناً وحيدا للتراكتور عقب تراجعه

شـــوف تيفي:

خاب ظن من اعتقد في لحظة من اللحظات أن ورقة إلياس قد انتهت!! فالرجل الذي همشه القصر ونفرته الطبقة السياسية واستغنى عنه رجال الأعمال وقاوم قيادات حزبه من أجل البقاء رباناً وحيدا للتراكتور عقب تراجعه عن استقالته الشهيرة، لازال صامدا ونافذا ولم يضع سلاحه بعد.

هذه الحقيقة التي تأكدت في مقال صادر يومه الإثنين عن موقع ''مغرب أنتليجونس''، أظهرها سي إلياس في تحركاته الأخيرة التي تعمد فيها التعريج على العاصمة الفرنسية باريس، قبل الحلول بتونس التي كان متوجها إليها في إطار مهمة رسمية، وهو الظهور الباريسي الذي لم تتحكم فيه، يضيف المصدر، رغبة إلياس في القيام بفحص طبي أو التزام مهني أو زيارة متاحف العاصمة الفرنسية، ولكن من أجل إيهام الرأي العام، بكونه يعتزم الإلتقاء برجال قرار مغاربة يتواجدون بمدينة باريس، قبل مواصلة مساره نحو تونس، يؤكد مصدر من حزب الأصالة والمعاصرة لصحفي موقع ''مغرب أنتليجونس''.

وأوضح المصدر ذاته، أن زعيم ''البام'' لازال يتملكه وهم الزعامة رغم سقوطه المدوي، إذ أنه يسعى من خلال تحركات من هذا النوع، إلى الحفاظ على ولاء الأسماء التي لازالت تسانده داخل الحزب، وذلك عبر إيهامها بكونه لايزال نافذا ويعقد لقاءات هامة مع مسؤولين كبار خارج المغرب، تجعله لاعبا أساسيا في مربع القرار السياسي الوطني، وهو المصدر الذي وصف جهود إلياس ب''الجهود المفقودة''التي تعكس طموحات إلياس اليائسة إلى استعادة قوة الأمس، مهما كلفه الثمن.