بالصور..حضيو راسكم: قنديل البحر البرتغالي الخطير ضرب طفلة بشاطئ سيدي رحال بالبيضاء ﻿

تعرضت طفلة، أمس الأحد، للسعة من قنديل البحر الخطير الملقب بـ ''المحارب البرتغالي''، خلال تواجدها بشاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تعرضت طفلة، أمس الأحد، للسعة من قنديل البحر الخطير الملقب بـ "المحارب البرتغالي"، خلال تواجدها بشاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر مطلع فإن الطفلة، تفاجأت بتعرضها للسعة من هذا القنديل الذي يعتبر من أخطر قنادل البحر، نظرا لتسببه في إصابة الإنسان بحروق بليغة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكدت يوم الخميس الماضي، رصد صنف من قناديل البحر يسمى علميا " فيساليا فيساليس" ويعرف بـ"قنديل البحر البرتغالي"، على السواحل المغربية في منطقة الدار البيضاء والمحمدية وبوزنيقة والصخيرات، بعد ظهور كثيف في بعض شواطئ السواحل الإسبانية.

وحذرت الوزارة من أن هذا الصنف، الذي يظهر على مستوى السواحل المغربية، قد يسبب حروقا بليغة في حال لمسه، مشيرة إلى أن خطورة الجروح التي قد يتسبب فيها للإنسان تختلف من شخص لآخر، ودعا المواطنين في حال التعرض للسعة "رجل الحرب البرتغالي " بسحب أطرافه الملتصقة بجسم المصاب بواسطة قطعة ورق أو بلاستيك أو صدفة بحرية أو أعشاب بحرية، وعدم استخدام أي سائل مضر، (الخل أو اللعاب، وخاصة الماء) لأنه قد يثير الخلايا النائمة، وتنظيف الجرح بماء البحر، واستشارة الطبيب في حال استمرار الألم .