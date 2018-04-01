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بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 18:11 العــــماري في ضيافة أمن الدارالبيضاء | بوليتيك
العــــماري في ضيافة أمن الدارالبيضاء
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها بالدارالبيضاء صباح يومه الاثنين إلى البرلماني فؤاد العماري العمدة السابق لطنجة و عضو فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب في قضية تتعلق بفترة تدبيره

 شـــوف تيفي:

 استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها بالدارالبيضاء صباح يومه الاثنين إلى البرلماني فؤاد العماري العمدة السابق لطنجة و عضو فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب في قضية تتعلق بفترة تدبيره لشؤون المدينة خلال ترأسه مجلسها الجماعي.

و لم يتم الكشف،حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية، عن طبيعة البحث الذي يخص المعني بالأمر في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر المقربة من التحقيق إلى استماع المحققين للعماري حول ملف له علاقة بتبديد أموال عمومية قبل أن يغادر منتصف نفس اليوم الفرقة الوطنية.

 و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد وجهت استدعاء إلى فؤاد العماري في مقر سكنه بطنجة من أجل الحضور للاستماع إليه في قضية يجري البحث حولها تحث إشراف النيابة العامة.

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