مصرع مهاجر مغربي برصاصة مجهول بمدينة غرناطة ﻿

لقي مهاجر مغربي حتفه متأثرا بجروح بليغة بمستشفى ''santa fe '' ببلدية ''فوينتي باكيرو'' التابعة لمدينة غرناطة بعد تلقيه رصاصة على مستوى البطن من مجهول، الأمر الذي خلف استنفارا وسط الساكنة.

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لقي مهاجر مغربي حتفه متأثرا بجروح بليغة بمستشفى "santa fe " ببلدية "فوينتي باكيرو" التابعة لمدينة غرناطة بعد تلقيه رصاصة على مستوى البطن من مجهول، الأمر الذي خلف استنفارا وسط الساكنة.

ووفق ما أورده موقع "aljalia24" يومه الاثنين، فإن الحادث نتج عن نشوب شجار عنيف مجهول الدوافع بين القاتل والضحية ما أدى إلى إصابة الأخير البالغ من العمر 40 سنة بعيار ناري على مستوى البطن ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى المذكور آنفا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بها صباح اليوم الاثنين.

ويضيف نفس الموقع أن أحد الجيران هو من قام بإخطار الشرطة التي انتقلت إلى عين المكان مصحوبة بسيارة إسعاف مجهزة، وعلى إثر هذا الحادث المأساوي أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق معمق في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الجريمة.