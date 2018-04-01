 محمد أوجار يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين نظير مجهوداته في الرقي بمهنة المحاماة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..متشرد شرمل حارس ليلي بالناظور | حوادث و حقوق

خطير..متشرد شرمل حارس ليلي بالناظور

اتهامات خطيرة بخصوص تصدير الغاز المسال إلى المغرب وشركات أمريكية في قفص الاتهام | بوليتيك

اتهامات خطيرة بخصوص تصدير الغاز المسال إلى المغرب وشركات أمريكية في قفص الاتهام

عاجل..القاضي يصدم الزفزافي ويطالبه بالكشف عن علاقته بانفصاليين يتواجدون خارج أرض الوطن | بوليتيك

عاجل..القاضي يصدم الزفزافي ويطالبه بالكشف عن علاقته بانفصاليين يتواجدون خارج أرض الوطن

الوَهْم.. إليــاس يظهر في باريس لاستعادة قوة الأمس | بوليتيك

''الوَهْم''.. إليــاس يظهر في باريس لاستعادة قوة الأمس

بالصور..حضيو راسكم: قنديل البحر البرتغالي الخطير ضرب طفلة بشاطئ سيدي رحال بالبيضاء | مجتمع

بالصور..حضيو راسكم: قنديل البحر البرتغالي الخطير ضرب طفلة بشاطئ سيدي رحال بالبيضاء

العــــماري في ضيافة أمن الدارالبيضاء | بوليتيك

العــــماري في ضيافة أمن الدارالبيضاء

رئيس الكاف احمد احمد يخرج عن صمته ويهاجم الفيفا بسبب المغرب وهذا ما قاله (فيديو) | بووز

رئيس الكاف احمد احمد يخرج عن صمته ويهاجم ''الفيفا'' بسبب المغرب وهذا ما قاله (فيديو)

مصرع مهاجر مغربي برصاصة مجهول بمدينة غرناطة | دولي

مصرع مهاجر مغربي برصاصة مجهول بمدينة غرناطة

محمد أوجار يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين نظير مجهوداته في الرقي بمهنة المحاماة | بوليتيك

محمد أوجار يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين نظير مجهوداته في الرقي بمهنة المحاماة

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

محمد أوجار يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين نظير مجهوداته في الرقي بمهنة المحاماة

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 17:38 محمد أوجار يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين نظير مجهوداته في الرقي بمهنة المحاماة | بوليتيك
محمد أوجار يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين نظير مجهوداته في الرقي بمهنة المحاماة
دعا وزير العدل محمد أوجار في ندوة دولية حول ''تطور مهام المحامي'' إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في تكوين وتأهيل المحامي لمسايرة كافة المستجدات والمتغيرات التي يشهدها قطاع العدالة

شوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

دعا وزير العدل محمد أوجار في ندوة دولية حول "تطور مهام المحامي" إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في تكوين وتأهيل المحامي لمسايرة كافة المستجدات والمتغيرات التي يشهدها قطاع العدالة وطنيا ودوليا، والانكباب على إصلاح قانون مهنة المحاماة، وتأهيله، وتطوير مهام المحامي للرفع من نجاعة القضاء وتجويد الأحكام، مشيرا في نفس الآن للعلاقة المتينة المتميزة، التي تربط وزارة العدل بالمحامين ونقبائهم وجمعيتهم المهنية، وكذا الأدوار التي يضطلع بها الدفاع في إطار ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة.

وكانت قاعة الندوات بقصر المؤتمرات بالعاصمة العلمية فاس قد احتضنت فعاليات هاته الندوة الدولية الهامة، المنظمة بشراكة بين الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي السادس والسابع من الشهر الجاري، حيث افتتحت أشغالها من طرف وزير العدل محمد أوجار، بحضور الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والنقيب إدريس شاطر الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للمحامين، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونقيب هيئة المحامين بفاس، والرئيس الشرفي للاتحاد بباريس، ورئيسة اللجنة الوطنية للاتحاد بالمغرب، ووالي جهة فاس مكناس، ورئيس المجلس الجماعي لفاس، والنقباء والعديد من المسؤولين القضائيين والمحامين والمهنيين.

وعقب اللقاء، تسلم محمد أوجار وزير العدل درع الاتحاد الدولي للمحامين من طرف رئيسيه الشرفيين عرفانا بمجهوداته الحثيثة في الدفع والرقي بمهنة المحاماة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب محمد أوجار وزير العدل الاتحاد الدولي للمحامين درع فاس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اتهامات خطيرة بخصوص تصدير الغاز المسال إلى المغرب وشركات أمريكية في قفص الاتهام | بوليتيك

اتهامات خطيرة بخصوص تصدير الغاز المسال إلى المغرب وشركات أمريكية في قفص الاتهام

عاجل..القاضي يصدم الزفزافي ويطالبه بالكشف عن علاقته بانفصاليين يتواجدون خارج أرض الوطن | بوليتيك

عاجل..القاضي يصدم الزفزافي ويطالبه بالكشف عن علاقته بانفصاليين يتواجدون خارج أرض الوطن

الوَهْم.. إليــاس يظهر في باريس لاستعادة قوة الأمس | بوليتيك

''الوَهْم''.. إليــاس يظهر في باريس لاستعادة قوة الأمس

العــــماري في ضيافة أمن الدارالبيضاء | بوليتيك

العــــماري في ضيافة أمن الدارالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظة توقيع الأمناء العامون للأحزاب الوطنية على إعلان العيون و العثماني يؤكد..هذه رسالتنا إلى العالم حول الصحراء المغربية | على الهامش
منذ 8 دقائق

بالفيديو..لحظة توقيع الأمناء العامون للأحزاب الوطنية على إعلان العيون و العثماني يؤكد..هذه رسالتنا إلى العالم حول الصحراء المغربية

بالفيديو..تصريح صادم للأم اللي خطفها خطيبها و كان غادي يقتلها بتالسينت..عراني هو وصحابو و هاشنو داروليا | بــووز

بالفيديو..تصريح صادم للأم اللي خطفها خطيبها و كان غادي يقتلها بتالسينت..عراني هو وصحابو و هاشنو داروليا

بالفيديو..تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين عبر إنشاء مصلحة جديدة لحوادث السير بالرباط | بــووز

بالفيديو..تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين عبر إنشاء مصلحة جديدة لحوادث السير بالرباط

شاهد بالفيديو أشرف بنشرقي يخاطب جماهير الهلال باللهجة السعودية و ها باش واعدهم | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو أشرف بنشرقي يخاطب جماهير الهلال باللهجة السعودية و ها باش واعدهم

﻿

آخر المستجدات

خطير..متشرد شرمل حارس ليلي بالناظور | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

خطير..متشرد شرمل حارس ليلي بالناظور

اتهامات خطيرة بخصوص تصدير الغاز المسال إلى المغرب وشركات أمريكية في قفص الاتهام | بوليتيك

اتهامات خطيرة بخصوص تصدير الغاز المسال إلى المغرب وشركات أمريكية في قفص الاتهام

عاجل..القاضي يصدم الزفزافي ويطالبه بالكشف عن علاقته بانفصاليين يتواجدون خارج أرض الوطن | بوليتيك

عاجل..القاضي يصدم الزفزافي ويطالبه بالكشف عن علاقته بانفصاليين يتواجدون خارج أرض الوطن

الوَهْم.. إليــاس يظهر في باريس لاستعادة قوة الأمس | بوليتيك

''الوَهْم''.. إليــاس يظهر في باريس لاستعادة قوة الأمس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.