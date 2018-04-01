محمد أوجار يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين نظير مجهوداته في الرقي بمهنة المحاماة ﻿

دعا وزير العدل محمد أوجار في ندوة دولية حول ''تطور مهام المحامي'' إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في تكوين وتأهيل المحامي لمسايرة كافة المستجدات والمتغيرات التي يشهدها قطاع العدالة

شوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

دعا وزير العدل محمد أوجار في ندوة دولية حول "تطور مهام المحامي" إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في تكوين وتأهيل المحامي لمسايرة كافة المستجدات والمتغيرات التي يشهدها قطاع العدالة وطنيا ودوليا، والانكباب على إصلاح قانون مهنة المحاماة، وتأهيله، وتطوير مهام المحامي للرفع من نجاعة القضاء وتجويد الأحكام، مشيرا في نفس الآن للعلاقة المتينة المتميزة، التي تربط وزارة العدل بالمحامين ونقبائهم وجمعيتهم المهنية، وكذا الأدوار التي يضطلع بها الدفاع في إطار ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة.

وكانت قاعة الندوات بقصر المؤتمرات بالعاصمة العلمية فاس قد احتضنت فعاليات هاته الندوة الدولية الهامة، المنظمة بشراكة بين الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي السادس والسابع من الشهر الجاري، حيث افتتحت أشغالها من طرف وزير العدل محمد أوجار، بحضور الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والنقيب إدريس شاطر الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للمحامين، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونقيب هيئة المحامين بفاس، والرئيس الشرفي للاتحاد بباريس، ورئيسة اللجنة الوطنية للاتحاد بالمغرب، ووالي جهة فاس مكناس، ورئيس المجلس الجماعي لفاس، والنقباء والعديد من المسؤولين القضائيين والمحامين والمهنيين.

وعقب اللقاء، تسلم محمد أوجار وزير العدل درع الاتحاد الدولي للمحامين من طرف رئيسيه الشرفيين عرفانا بمجهوداته الحثيثة في الدفع والرقي بمهنة المحاماة.