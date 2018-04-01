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محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 17:32 محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي | سبور
محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
حقق الدولي المصري، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ، جائزة جديدة، في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل المستويات الطيبة التي يقدمها منذ بداية الموسم الجاري.

"شوف سبور"

 حقق الدولي المصري، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ، جائزة جديدة، في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل المستويات الطيبة التي يقدمها منذ بداية الموسم الجاري.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول، أن صلاح، توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر مارس الماضي، من طرف الرابطة الإنجليزية للاعبين المحترفين، بعد حصوله على نسبة 80 بالمائة ، من الأصوات في استفتاء الرابطة.

ويذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي "البريمييرليغ" ، برصيد 29 هدفا حتى الآن، وبفارق 5 أهداف، عن هاري كين صاحب المركز الثاني

 

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