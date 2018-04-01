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وفاة دراج بلجيكي بعد سقوطه إثر نوبة قلبية خلال طواف في فرنسا

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 17:31 وفاة دراج بلجيكي بعد سقوطه إثر نوبة قلبية خلال طواف في فرنسا | سبور
وفاة دراج بلجيكي بعد سقوطه إثر نوبة قلبية خلال طواف في فرنسا
توفي الدراج البلجيكي ميكايل غوليرتس (23 عاما) في أحد مستشفيات مدينة ليل الفرنسية، بعد ساعات من سقوطه خلال طواف باريس -روبيه للدراجات الهوائية، أحد السباقات الكلاسيكية في فرنسا والذي أقيم أمس الأحد.

شـــوف تيفي: وكالات

 توفي الدراج البلجيكي ميكايل غوليرتس (23 عاما) في أحد مستشفيات مدينة ليل الفرنسية، بعد ساعات من سقوطه خلال طواف باريس -روبيه للدراجات الهوائية، أحد السباقات الكلاسيكية في فرنسا والذي أقيم أمس الأحد.

وأورد فريق الدراج البلجيكي "فيراندا ويلمز" عبر حسابه على موقع "تويتر"، "بحزن وألم شديدين نعلن وفاة دراجنا وصديقنا ميكايل"، وذلك في وقت متأخر ليل الأحد بعد ساعات من سقوطه خلال الطواف.

وأوضح البيان أن الدراج البلجيكي "توفي جراء نوبة قلبية ولم تسعفه المساعدة الطبية التي خضع لها في مكان الحادث". وكان الدراج قد اصطدم بتلة ترابية عند أحد المنعطفات قرب مسار السباق، بعد نحو 100 كلم من نقطة انطلاق الطواف الممتد 275 كلم. وعثر الأطباء على الدراج مغميا عليه، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة مروحية. وأشارت التقارير إلى أن المسعفين حاولوا بداية إنقاذ غوليرتس عن طريق التنفس الإصطناعي وتدليك قلبه.

ويعرف طواف باريس -روبيه بـ "جهنم الشمال" لأن جزءا كبيرا منه يقام على طرق يغطيها الحصى. كما يواجه الدراجون أحيانا ظروفا موحلة.

وبدأ غوليرتس مسيرته الإحترافية عام 2014 في سن الـ20 عاما وشارك منذ مطلع العام الحالي في 20 يوما من السباقات.

وشهدت رياضة الدراجات الهوائية سلسلة من الأحداث المماثلة في فترات سابقة. فقد توفي الدراج الشاب البلجيكي دان مينغير (22 عاما) عام 2016 في المستشفى بعد يومين من تعرضه لنوبة قلبية خلال طواف كورسيكا الدولي. وقبل ذلك بخمسة أعوام، توفي البلجيكي فوتر فيلانت جراء حادث تعرض له في المرحلة الثالثة من طواف إيطاليا.

وألقت مأساة رحيل غوليرتس بظلالها على طواف باريس -روبيه الذي توج به الدراج السلوفاكي بيتر ساغان بطل العالم ثلاث مرات.

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