40 ألف تذكرة لمباراة ''الديربي'' بين الرجاء و الوداد ﻿

قررت اللجنة المنظمة التابعة لفريق الرجاء الرياضي، طبع 40 ألف تذكرة، في ''الديربي البيضاوي'' أمام الوداد الرياضي، برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية .

"شوف سبور"

قررت اللجنة المنظمة التابعة لفريق الرجاء الرياضي، طبع 40 ألف تذكرة، في "الديربي البيضاوي" أمام الوداد الرياضي، برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية .

ويرغب مسؤولو الفريق الأخضر، في تحقيق مداخيل كبيرة خلال هذه المباراة، من أجل صرف جزء من المستحقات المالية العالقة للاعبين و الطاقم التقني، من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

ويذكر أن المباراة بين الغريمين التقليديين ستجرى يوم السبت المقبل بداية من الساعة الرابعة عصرا، بملعب مركب محمد الخامس، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بهدفين لواحد لصالح الفريق الأخضر.