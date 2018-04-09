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بالصورة... أول تعليق للفنانة شرين بعد حفل زفافها من الفنان حسام حبيب.

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 17:27 بالصورة... أول تعليق للفنانة شرين بعد حفل زفافها من الفنان حسام حبيب. | ثقافة و فنون
بالصورة... أول تعليق للفنانة شرين بعد حفل زفافها من الفنان حسام حبيب.
تقاسمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة وهي توقّع

"شوف تيفي "

  تقاسمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة وهي توقّع

على عقد قرانها بالفنان الشاب حسام حبيب في حفل زفافهما يوم أمس الأحد.

 وقد علّقت شيرين على الصورة بالقول "ربنا يفرح كل الناس بفرحة زي اللي حستها النهاردة."

 لتحصد الصورة أكثر من 280 ألف إعجاب فضلاً عن آلاف التعليقات المهنئة للفنانين شيرين وحسام تمنين لهم حياة زوجية سعيدة مليئة بالافراح و السعادة.

 وتجدر الإشارة أن الفنانة المصرية شرين عبد الوهاب لإحياء سهرة فنية بالمغرب ضمن سهرات ليالي الشرق، وذلك يوم 14 أبريل الجاري بسينما "ميكاراما" بالدار البيضاء.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي.الفنانة المصرية .شرين عبد الوهاب.حسام حبيب. زواج.عقد قران.14 ابريل. ميكاراما

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