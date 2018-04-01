 عاجل.. ناصر الزفزافي يرفض الامتثال للقاضي خلال الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء و هذا ما قام به ﻿
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عاجل.. ناصر الزفزافي يرفض الامتثال للقاضي خلال الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء و هذا ما قام به

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 16:59 عاجل.. ناصر الزفزافي يرفض الامتثال للقاضي خلال الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء و هذا ما قام به | بوليتيك
عاجل.. ناصر الزفزافي يرفض الامتثال للقاضي خلال الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء و هذا ما قام به
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، وكانت البداية بالاستماع للمعتقل ناصر الزفزافي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، وكانت البداية بالاستماع للمعتقل ناصر الزفزافي.

وأوضح الموفد أن القاعة رقم 7 والتي تحتضن أشغال الجلسة، ممتلئة عن آخرها نظرا لحضور عائلات المعتقلين ومن بينهم والدا ناصر الزفزافي، بالإضافة إلى حضور هيئة الدفاع عن المعتقلين وبعض ممثلي مؤسسات حقوقية.

وأشار الموفد إلى أن القاضي علي الطرشي، وجه سؤالا إلى المعتقل ناصر الزفزافي بخصوص التهم الموجهة إليه، إلا أن هذا الأخير اختار الإطالة في كلمته التي استعان فيها بآيات من القرآن الكريم، قبل أن يطالب بالكشف عن جديد استفساره السابق بخصوص مياه الشرب بزنزانته، ليتدخل ممثل النيابة العامة، حيث أكد على أن عينة من المياه تم إرسالها إلى الفرقة الوطنية لإخضاعها للفحص ويمكن لهيئة الدفاع عن المعتقلين التأكد من الأمر بالإطلاع على المرجع رقم "س 112- 2018 ".

وأكد الموفد أن القاضي علي الطرشي، أمر ناصر الزفزافي بالالتزام بالجواب عن السؤال الموجه له، قائلا: "جاوب على السؤال"، وهو الأمر الذي رفضه الزفزافي، واختار الاستمرار في الكلام ، وتقدم بملتمس للقاضي حتى يتم إطلاق سراح المعتقل إلياس الحاجي بسبب تواجد والده بالمستشفى.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي علي الطرشي القاضي ناصر الزفزافي الحسيمةالدار البيضاء المحاكمة

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