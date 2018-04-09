بالصور...كلاب ضالة وإبل تجتاح مدينة أكادير وتثير إستياء المواطنين ﻿

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا مثيرة تظهر عدد من الكلاب الضالة وقطعان الإبل، التي إجتاحت مناطق حيوية بقلب مدينة أكادير خلال الآونة الأخيرة.

أكادير:أحمد الهلالي

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا مثيرة تظهر عدد من الكلاب الضالة وقطعان الإبل، التي إجتاحت مناطق حيوية بقلب مدينة أكادير خلال الآونة الأخيرة.

وتعالت التعليقات المستنكرة والمستهجنة لهذه الظاهرة، التي حولت مدينة أكادير إلى شبه قرية على حد تعبير عدد من المعلقين على هذه الصور.

وأكد "محمد" في تعليق له على هذه الظواهر الجديدة "أن المدينة التي كانت بالأمس القريب مدينة سياحية يعول عليها كثيرا في المساهمة في الإقتصاد الوطني، أصبحت اليوم تستقطب الكلاب والضالة والمتشردين والرعاة الرحل بمواشيهم التي إجتاحت كل أحياء المدينة عوض جذب السياح، وهذا أمر خطير لا ينبغي السكوت عنه وعلى الجهات المشعنية التحرك لإنقاذ أكادير من مظاهر البداوة"

ومن جانبها علقت حبيبة وهي فاعلة جمعوية على الصور بأنها تعبر عن ما وصلت له أكادير من تهميش وإنحطاط على جميع المستويات مشيرة إلى أن المدينة فقدت الكثير من جاذبيتها وبريقها منذ مدة والقادم أسوأ إن لم يتم تدارك الأمر ومحاربة كل هذه الأشكال التي تشوه بصورة المدينة وتضعها خارج أسوار التحضر".