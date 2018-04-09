 بالصور...كلاب ضالة وإبل تجتاح مدينة أكادير وتثير إستياء المواطنين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. ناصر الزفزافي يرفض الامتثال للقاضي خلال الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء و هذا ما قام به | بوليتيك

عاجل.. ناصر الزفزافي يرفض الامتثال للقاضي خلال الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء و هذا ما

بالصور...كلاب ضالة وإبل تجتاح مدينة أكادير وتثير إستياء المواطنين | مجتمع

بالصور...كلاب ضالة وإبل تجتاح مدينة أكادير وتثير إستياء المواطنين

عاجل..مثول سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق..وهذا هو جديد القضية | ثقافة و فنون

عاجل..مثول سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق..وهذا هو جديد القضية

عاجل.. المعلم المتهم باغتصاب طفل يعاني من التوحد بفاس مشا فيها | حوادث و حقوق

عاجل.. المعلم المتهم باغتصاب طفل يعاني من التوحد بفاس مشا فيها

عاجل.. هذا ما تقرر مع القاصر اللي قتل خياط بمارتيل | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا ما تقرر مع القاصر اللي قتل خياط بمارتيل

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية اغتصاب بيدوفيل ستيني لطفلة ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية اغتصاب بيدوفيل ستيني لطفلة ضواحي البيضاء

تـــــسريب | غير متوقع.. هذا الكــوبل يُغادر برنامج للا لعروسة وهاشنو وقع ! | ثقافة و فنون

تـــــسريب | غير متوقع.. هذا الكــوبل يُغادر برنامج للا لعروسة وهاشنو وقع !

عاجل.. إعلان العيون: النظام الجزائري لم يتعامل إيجابيا مع ما أعرب عنه المغرب ملكا وأحزابا.. | بوليتيك

عاجل.. إعلان العيون: ''النظام الجزائري لم يتعامل إيجابيا مع ما أعرب عنه المغرب ملكا وأحزابا..''

شاهد بالفيديو .. هذا ما قاله محلل بي ان سبورت عن المباريات الودية للمنتخب المغربي | بووز

شاهد بالفيديو .. هذا ما قاله محلل بي ان سبورت عن المباريات الودية للمنتخب المغربي

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بالصور...كلاب ضالة وإبل تجتاح مدينة أكادير وتثير إستياء المواطنين

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 16:47 بالصور...كلاب ضالة وإبل تجتاح مدينة أكادير وتثير إستياء المواطنين | مجتمع
بالصور...كلاب ضالة وإبل تجتاح مدينة أكادير وتثير إستياء المواطنين
تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا مثيرة تظهر عدد من الكلاب الضالة وقطعان الإبل، التي إجتاحت مناطق حيوية بقلب مدينة أكادير خلال الآونة الأخيرة.

أكادير:أحمد الهلالي

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا مثيرة تظهر عدد من الكلاب الضالة وقطعان الإبل، التي إجتاحت مناطق حيوية بقلب مدينة أكادير خلال الآونة الأخيرة.

وتعالت التعليقات المستنكرة والمستهجنة لهذه الظاهرة، التي حولت مدينة أكادير إلى شبه قرية على حد تعبير عدد من المعلقين على هذه الصور.

وأكد "محمد" في تعليق له على هذه الظواهر الجديدة "أن المدينة التي كانت بالأمس القريب مدينة سياحية يعول عليها كثيرا في المساهمة في الإقتصاد الوطني، أصبحت اليوم تستقطب الكلاب والضالة والمتشردين والرعاة الرحل بمواشيهم التي إجتاحت كل أحياء المدينة عوض جذب السياح، وهذا أمر خطير لا ينبغي السكوت عنه وعلى الجهات المشعنية التحرك لإنقاذ أكادير من مظاهر البداوة"

ومن جانبها علقت حبيبة وهي فاعلة جمعوية على الصور بأنها تعبر عن ما وصلت له أكادير من تهميش وإنحطاط على جميع المستويات مشيرة إلى أن المدينة فقدت الكثير من جاذبيتها وبريقها منذ مدة والقادم أسوأ إن لم يتم تدارك الأمر ومحاربة كل هذه الأشكال التي تشوه بصورة المدينة وتضعها خارج أسوار التحضر".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب انحطاط بداوة ابل وسط المدينة خريبكة استياءالمواطنين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وحصري.. هذا جديد الخبرة الطبية الخاصة بسعد لمجرد ولورا بريول | مجتمع

عاجل وحصري.. هذا جديد الخبرة الطبية الخاصة بسعد لمجرد ولورا بريول

عـــاجل:رحلة استجمام إلى باراديز تتحول إلى حزن وألم بعد انقلاب بيكوب نواحي أكادير و هذه الحصيلة المؤلمة | مجتمع

عـــاجل:رحلة استجمام إلى ''باراديز'' تتحول إلى حزن وألم بعد انقلاب بيكوب نواحي أكادير و هذه الحصيلة المؤلمة

مديرية الحموشي تكشف حقيقة رفض السلطات المغربية السماح لثمانية سياح أجانب بولوج التراب الوطني | مجتمع

مديرية الحموشي تكشف حقيقة رفض السلطات المغربية السماح لثمانية سياح أجانب بولوج التراب الوطني

عاجل وبالصورة..بيكوب دهسات بوليسي بسيدي سليمان+تفاصيل خطيرة | مجتمع

عاجل وبالصورة..بيكوب دهسات بوليسي بسيدي سليمان+تفاصيل خطيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالملحفة الصحراوية..مباركة بوعيدة تدافع عن الوحدة الترابية للمملكة من قلب العيون | بــووز
منذ 26 دقيقة

بالملحفة الصحراوية..مباركة بوعيدة تدافع عن الوحدة الترابية للمملكة من قلب العيون

كواليس خاصة و طريفة خلال لقاء الأمناء العامين بالعيون حول التطورات الأخيرة في الصحراء المغربية | بــووز

كواليس خاصة و طريفة خلال لقاء الأمناء العامين بالعيون حول التطورات الأخيرة في الصحراء المغربية

فنانون مغاربة و أبلا فاهيتا بتظاهرة الجمال بالمغرب | مال و أعمال

فنانون مغاربة و ''أبلا فاهيتا'' بتظاهرة الجمال بالمغرب

التعاضدية العامة للتربية الوطنية تعقد جمعها العام بمراكش من أجل ضخ دماء جديدة في المؤسسة | مال و أعمال

التعاضدية العامة للتربية الوطنية تعقد جمعها العام بمراكش من أجل ضخ دماء جديدة في المؤسسة

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. ناصر الزفزافي يرفض الامتثال للقاضي خلال الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء و هذا ما قام به | بوليتيك
منذ 20 دقيقة

عاجل.. ناصر الزفزافي يرفض الامتثال للقاضي خلال الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء و هذا ما

بالصور...كلاب ضالة وإبل تجتاح مدينة أكادير وتثير إستياء المواطنين | مجتمع

بالصور...كلاب ضالة وإبل تجتاح مدينة أكادير وتثير إستياء المواطنين

عاجل..مثول سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق..وهذا هو جديد القضية | ثقافة و فنون

عاجل..مثول سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق..وهذا هو جديد القضية

عاجل.. المعلم المتهم باغتصاب طفل يعاني من التوحد بفاس مشا فيها | حوادث و حقوق

عاجل.. المعلم المتهم باغتصاب طفل يعاني من التوحد بفاس مشا فيها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.