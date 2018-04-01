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الوداد الرياضي يعسكر خارج البيضاء استعدادا للديربي

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 16:43 الوداد الرياضي يعسكر خارج البيضاء استعدادا للديربي | سبور
الوداد الرياضي يعسكر خارج البيضاء استعدادا للديربي
أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن مدرب فريق الوداد الرياضي، فوزي البنزرتي، قرر الدخول في معسكر إعدادي، استعدادا لمباراة الديربي البيضاوي أمام الرجاء الرياضي، المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل، على

"شوف سبور"

 أكدت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن مدرب فريق الوداد الرياضي، فوزي البنزرتي، قرر الدخول في معسكر إعدادي، استعدادا لمباراة الديربي البيضاوي أمام الرجاء الرياضي، المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل، على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وكشفت ذات المصادر، أن المدرب التونسي، قرر إجراء المعسكر في مركز "وينليس" المتواجد في بوسكورة، من أجل إبعاد لاعبيه عن ضغط الجمهور البيضاوي ، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة "الديربي"، و الاقتراب أكثر من مقدمة الترتيب.

ويذكر أن الفريق الأحمر يحتل المركز الخامس في ترتيب البطولة الاحترافية، برصيد 36 نقطة، فيما يحتل الفريق الأخضر الرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة كذلك.

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الوداد الرياضي الرجاء الرياضي الديربي البيضاوي البطولة الاحترافية ملعب مركب محمد الخامس فوزي البنزرتي

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