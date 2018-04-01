عاجل..مثول سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق..وهذا هو جديد القضية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الفنان المغربي مثل يومه الإثنين، أمام قاضي التحقيق بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد إخضاع الفتاة الفرنسية لورا بريول للخبرة الطبية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن الفنان المغربي مثل يومه الإثنين، أمام قاضي التحقيق بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد إخضاع الفتاة الفرنسية لورا بريول للخبرة الطبية.

وأشار المصدر ذاته أن سعد لمجرد، توصل يوم 8 مارس باستدعاء من عون قضائي للمثول أمام قاضي التحقيق، وذلك للإجابة على ادعاءات لورا بريول بخصوص تدهور حالتها الصحية نتيجة تعرضها للتعنيف الجسدي.

وأكد ذات المصدر أن لورا بريول، ستمثل هي الأخرى أمام قاضي التحقيق، وذلك مباشرة بعد صدور نتائج الخبرة الطبية التي تحتاج إلى وقت حتى يتم الكشف عنها، حيث سيقارن القاضي بين نتائج الخبرة وادعاءاتها.

وأشار كذلك مصدر "شوف تيفي" إلى أن إجراء هذه الخبرة والاستماع لطرفي الملف، جاء للتأكد من صحة التهم الموجهة للمجرد، مبرزا أن محامي لورا بريول، يسعى إلى تأكيد فقدان موكلته لكليتها اليسرى نتيجة العنف الذي تعرضت له، وذلك حتى يصدر حكم إما بسجن الفنان المغربي مثلا أو بأدائه لتعويض مادي للفتاة الفرنسية.