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زيدان: تركيزي منصب على مباراة يوفنتوس يوم الأربعاء

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 15:10 زيدان: تركيزي منصب على مباراة يوفنتوس يوم الأربعاء | سبور
زيدان: تركيزي منصب على مباراة يوفنتوس يوم الأربعاء
عبر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني عن انزعاجه من ترشيح فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

 "شوف سبور"

 عبر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني عن انزعاجه من ترشيح فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

 وأضاف زيدان في مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة يوم أمس الأحد ، أمام أتلتيكو مدريد والتي انتهت بهدف لمثله : " لا أفكر في الماضي أو المستقبل، تركيزي ينصب على يوم الأربعاء فقط، لا ألتفت لآراء الناس، نحن نركز على ما يجب علينا القيام به".

وتابع مدرب ريال مدريد الإسباني : " العالم كله يعتقد أننا فزنا باللقب، هذه ليست الطريقة الصحيحة التي يجب أن نفكر بها، كل العالم يقول أننا في نصف النهائي وأننا سنحرز اللقب، لكن الحقيقة أننا سنعاني يوم الأربعاء".

 وكان ريال مدريد قد وضع قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على يوفنتوس في ذهاب ربع النهائي بثلاثية نظيفة، وذلك قبل مباراة العودة التي ستجمع الفريقين يوم الأربعاء القادم.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب زين الدين زيدان ريال مدريد دوري أبطال أوروبا يوفنتوس الإيطالي

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