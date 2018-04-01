عاجل..هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية اغتصاب بيدوفيل ستيني لطفلة ضواحي البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بالبيضاء، قررت قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل النظر في ملف متابعة شخص في عقده السادس بتهمة اغتصاب طفلة، إلى تاريخ 23 أبريل الجاري.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بالبيضاء، قررت قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل النظر في ملف متابعة شخص في عقده السادس بتهمة اغتصاب طفلة، إلى تاريخ 23 أبريل الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن والدة الطفلة الضحية، أشارت بعد هذا القرار إلى أنها تفاجأت بعقد جلسة يومه الإثنين، دون حضورها، مشيرة إلى أنها حصلت على استدعاء لحضور الجلسة المقبلة.

وأكد ذات المصدر إلى أن والدة الضحية، أكدت ثقتها في القضاء، حتى ينال المشتبه في اغتصابه لابنتها العقوبة السجنية المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة النواصر، اهتزت نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شخص في عقده السادس، اتهمته سيدة باغتصاب ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات.