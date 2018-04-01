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تـــــسريب | غير متوقع.. هذا الكــوبل يُغادر برنامج للا لعروسة وهاشنو وقع ! | ثقافة و فنون

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تـــــسريب | غير متوقع.. هذا الكــوبل يُغادر برنامج للا لعروسة وهاشنو وقع !

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 13:48 تـــــسريب | غير متوقع.. هذا الكــوبل يُغادر برنامج للا لعروسة وهاشنو وقع ! | ثقافة و فنون
تـــــسريب | غير متوقع.. هذا الكــوبل يُغادر برنامج للا لعروسة وهاشنو وقع !
علمت ''شوف تيفي''،يومه الإثنين، من مصادر موثوق بها أن الكوبل المقيم بمدينة الدارالبيضاء ''فؤاد وريحانا'' ،غادرا برنامج للا لعروسة.

شـــوف تيفي:م غ

 

علمت "شوف تيفي"،يومه الإثنين، من مصادر موثوق بها أن الكوبل المقيم بمدينة الدارالبيضاء "فؤاد وريحانا" ،غادرا برنامج للا لعروسة.

وأَضافت مصادرنا أن البرايم الرابع المنتظر أن يُبث بعد أسبوعين عرف إقصاء كوبل مدينة الدارالبيضاء.

و رجحت مصادرنا، أن سبب مغادرة الكوبل، يعود لتسريب فيديو تحت عنوان " الشـــوهة..نايضة سْبان و قلة أدب في برنامج للا لعروسة بين المشاركين وهاشنو واقع بالهضرة الخايبة"

تجدر الإشارة، إلى أن الموسم الجديد من لالة لعروسة عرف تغييرات كبيرة، حيث أن الممثلة ''صفاء حبيركو'' هي من تنشط البرايمات، أما الممثلة ''دنيا بوطازوت'' تتكلف بتقديم فقرات ترفيهية بعنوان "مي يزة " .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب كوبل مغربي سبان

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