عاجل.. إعلان العيون: ''النظام الجزائري لم يتعامل إيجابيا مع ما أعرب عنه المغرب ملكا وأحزابا..'' ﻿

عبر إعلان العيون في رده على استفزازات البوليساريو، عن أسفه على انعدام التعاطي الإيجابي للنظام الجزائري مع ما أعرب عنه المغرب ملكا وأحزابا من أجل تنقية الأجواء بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين

''شوف تيفي''

عبر إعلان العيون في رده على استفزازات البوليساريو، عن أسفه على انعدام التعاطي الإيجابي للنظام الجزائري مع ما أعرب عنه المغرب ملكا وأحزابا من أجل تنقية الأجواء بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

وجدد الإعلان الدعوة إلى النظام الجزائري للتخلص من عوائق الأمس واستحضار المحطات المشرقة من الكفاح المشترك بعيدا عن رواسب الحرب الباردة التي يشكل هذا التوتر المفتعل بالمنطقة أحد تداعياتها المؤلمة التي تحول دون بناء الاتحاد المغاربي ويعطل مسار التنمية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد الإعلان على استنكاره لتمادي النظام الجزائري في خلق وتعهد أسباب ومبررات استمرار هذا التوتر المفتعل، وتجنيد كل طاقاته لمعاكسة المغرب إقليميا وقاريا ودوليا.





