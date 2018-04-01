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حسبان يمنع بودريقة من الانضمام إلى اللجنة المؤقتة

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 12:41 حسبان يمنع بودريقة من الانضمام إلى اللجنة المؤقتة | سبور
حسبان يمنع بودريقة من الانضمام إلى اللجنة المؤقتة
أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، لن يكون بمقدوره الانضمام إلى اللجنة المؤقتة، التي سيقودها محمد أوزال.

"شوف سبور"

 

أكدت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، لن يكون بمقدوره الانضمام إلى اللجنة المؤقتة، التي سيقودها محمد أوزال.

وكشفت نفس المصادر، أن الدعوى القضائية التي رفعها رئيس الفريق الأخضر حاليا سعيد حسبان، ضد محمد بودريقة ، على خلفية اختلالات مادية خلال فترة رئاسته للفريق، تمنعه من الانضمام إلى اللجنة المؤقتة.

ويذكر أن منخرطي الرجاء الرياضي، كانوا قد فاوضوا محمد أوزال، الرئيس السابق، لتشكيل لجنة مؤقتة يُعهد لها بتسيير الفريق الأخضر إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي.



 

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شوف سبور المغرب محمد بودريقة الرجاء الرياضي اللجنة المؤقتة محمد أوزال سعيد حسبان

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