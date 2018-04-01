 عـــاجل:رحلة استجمام إلى ''باراديز'' تتحول إلى حزن وألم بعد انقلاب بيكوب نواحي أكادير و هذه الحصيلة المؤلمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تـــــسريب | غير متوقع.. هذا الكــوبل يُغادر برنامج للا لعروسة وهاشنو وقع ! | ثقافة و فنون

تـــــسريب | غير متوقع.. هذا الكــوبل يُغادر برنامج للا لعروسة وهاشنو وقع !

عاجل.. إعلان العيون: النظام الجزائري لم يتعامل إيجابيا مع ما أعرب عنه المغرب ملكا وأحزابا.. | بوليتيك

عاجل.. إعلان العيون: ''النظام الجزائري لم يتعامل إيجابيا مع ما أعرب عنه المغرب ملكا وأحزابا..''

شاهد بالفيديو .. هذا ما قاله محلل بي ان سبورت عن المباريات الودية للمنتخب المغربي | بووز

شاهد بالفيديو .. هذا ما قاله محلل بي ان سبورت عن المباريات الودية للمنتخب المغربي

عاجل.. ردا على البوليساريو والجزائر : إصدار إعلان العيون..وهذه هي مضامينه القوية | بوليتيك

عاجل.. ردا على البوليساريو والجزائر : إصدار إعلان العيون..وهذه هي مضامينه القوية

عاجل وحصري.. هذا جديد الخبرة الطبية الخاصة بسعد لمجرد ولورا بريول | مجتمع

عاجل وحصري.. هذا جديد الخبرة الطبية الخاصة بسعد لمجرد ولورا بريول

عـــاجل:رحلة استجمام إلى باراديز تتحول إلى حزن وألم بعد انقلاب بيكوب نواحي أكادير و هذه الحصيلة المؤلمة | مجتمع

عـــاجل:رحلة استجمام إلى ''باراديز'' تتحول إلى حزن وألم بعد انقلاب بيكوب نواحي أكادير و هذه الحصيلة

عاجل.. إعلان العيون: استفزازات البوليساريو جاءت بتشجيع من الجزائر | بوليتيك

عاجل.. إعلان العيون: ''استفزازات البوليساريو جاءت بتشجيع من الجزائر''

أخنوش من العيون: لا مكان للتساهل في قضية الصحراء المغربية .. ولنا أن نذهب لأبعد ما يمكن تصوره | بوليتيك

أخنوش من العيون:'' لا مكان للتساهل في قضية الصحراء المغربية .. ولنا أن نذهب لأبعد ما يمكن تصوره''

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني: المغرب سيتصدى لكل استفزازات الانفصاليين | بوليتيك

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني: ''المغرب سيتصدى لكل استفزازات الانفصاليين''

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

عـــاجل:رحلة استجمام إلى ''باراديز'' تتحول إلى حزن وألم بعد انقلاب بيكوب نواحي أكادير و هذه الحصيلة المؤلمة

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 12:27 عـــاجل:رحلة استجمام إلى باراديز تتحول إلى حزن وألم بعد انقلاب بيكوب نواحي أكادير و هذه الحصيلة المؤلمة | مجتمع
عـــاجل:رحلة استجمام إلى ''باراديز'' تتحول إلى حزن وألم بعد انقلاب بيكوب نواحي أكادير و هذه الحصيلة المؤلمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، عن تعرض سيارة من نوع ''بيكوب'' تقل عددا من الأطفال، قبل قليل من يومه الإثنين، للإنقلاب على مستوى أحد المنعرجات الخطيرة بمنطقة ''تامزاركوت التابعة لجماعة أقصري شمال

شـــوف تيفي:أكادير:أحمد الهلالي


علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، عن تعرض سيارة من نوع ''بيكوب'' تقل عددا من الأطفال، قبل قليل من يومه الإثنين، للإنقلاب على مستوى أحد المنعرجات الخطيرة بمنطقة ''تامزاركوت التابعة لجماعة أقصري شمال أكادير، وخلفت وفاة طفل وإصابة سبعة آخرين بجروح جد بليغة، نقلوا على إثرها للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان أن الأطفال الصغار كانوا قادمين من القليعة بأيت ملول على متن ''بيكوب'' في إتجاه المنطقة السياحية ''واد الجنة'' المعروف بالبراديس من أجل الإستمتاع بمناظره الخلابة والسباحة، قبل أن تتحول رحلتهم إلى كابوس ومأساة حقيقية بعدما فقد السائق السيطرة على السيارة بمنعرج خطير بتامزاركوت وينقلب على قارعة الطريق في مشهد مروع، ما أدى لمصرع طفل على الفور وإصابة سبعة من زملائه بجروح جد بليغة في حصيلة أولية.

هذا وإستنفر الحادث مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان وجرى نقل جثة الهالك والمصابين صوب مستشفى الحسن الثاني بأكادير من أجل إسعافهم، فيما تم فتح تحقيق من طرف الدرك الملكي من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث المروع.

يشار أن منطقة ''واد الجنة'' السياحية تعرف توافد عدد من الزوار خلال كل فترات السنة وخاصة العطل المدرسية، نظرا لتوفرها على خصائص ومميزات طبيعية، جعلت منها قبلة سياحية تجذب الأسر المغربية والسياح من داخل المغرب وخارجه، وهو ما يجعل الطريق المؤدية لها تعرف إزدحاما كبيرا، يتسبب في كوارث وفواجع طرقية بين الفينة والأخرى.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب أكادير انقلاب بيكوب العطل المدرسية باراديز

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وحصري.. هذا جديد الخبرة الطبية الخاصة بسعد لمجرد ولورا بريول | مجتمع

عاجل وحصري.. هذا جديد الخبرة الطبية الخاصة بسعد لمجرد ولورا بريول

مديرية الحموشي تكشف حقيقة رفض السلطات المغربية السماح لثمانية سياح أجانب بولوج التراب الوطني | مجتمع

مديرية الحموشي تكشف حقيقة رفض السلطات المغربية السماح لثمانية سياح أجانب بولوج التراب الوطني

عاجل وبالصورة..بيكوب دهسات بوليسي بسيدي سليمان+تفاصيل خطيرة | مجتمع

عاجل وبالصورة..بيكوب دهسات بوليسي بسيدي سليمان+تفاصيل خطيرة

نشرة تحذيرية:هزة أرضية بورززات | مجتمع

نشرة تحذيرية:هزة أرضية بورززات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ادريس لشكر..المغرب له حق الرد بقوة على الجزائر و ميليشياتها | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

ادريس لشكر..المغرب له حق الرد بقوة على الجزائر و ميليشياتها

إلياس العماري في كلمة قوية من العيون: لسنا بتُجار حرب و إنما شعب كنا و لازلنا من أنصار السلم و السلام و سندافع عن وحدتنا الترابية بكل قوتنا | خارج البلاطو

إلياس العماري في كلمة قوية من العيون: لسنا بتُجار حرب و إنما شعب كنا و لازلنا من أنصار السلم و السلام و سندافع عن وحدتنا الترابية بكل قوتنا

بالفيديو..سعد لمجرد محيح بالشطيح وسط ملهى ليلي بفرنسا‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..سعد لمجرد محيح بالشطيح وسط ملهى ليلي بفرنسا‎

فيديو اللحظات الأولى لوصول أمناء الأحزاب السياسية لقصر المؤتمرات بالعيون | خارج البلاطو

فيديو اللحظات الأولى لوصول أمناء الأحزاب السياسية لقصر المؤتمرات بالعيون

﻿

آخر المستجدات

تـــــسريب | غير متوقع.. هذا الكــوبل يُغادر برنامج للا لعروسة وهاشنو وقع ! | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

تـــــسريب | غير متوقع.. هذا الكــوبل يُغادر برنامج للا لعروسة وهاشنو وقع !

عاجل.. إعلان العيون: النظام الجزائري لم يتعامل إيجابيا مع ما أعرب عنه المغرب ملكا وأحزابا.. | بوليتيك

عاجل.. إعلان العيون: ''النظام الجزائري لم يتعامل إيجابيا مع ما أعرب عنه المغرب ملكا وأحزابا..''

شاهد بالفيديو .. هذا ما قاله محلل بي ان سبورت عن المباريات الودية للمنتخب المغربي | بووز

شاهد بالفيديو .. هذا ما قاله محلل بي ان سبورت عن المباريات الودية للمنتخب المغربي

عاجل.. ردا على البوليساريو والجزائر : إصدار إعلان العيون..وهذه هي مضامينه القوية | بوليتيك

عاجل.. ردا على البوليساريو والجزائر : إصدار إعلان العيون..وهذه هي مضامينه القوية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.