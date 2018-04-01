عـــاجل:رحلة استجمام إلى ''باراديز'' تتحول إلى حزن وألم بعد انقلاب بيكوب نواحي أكادير و هذه الحصيلة المؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، عن تعرض سيارة من نوع ''بيكوب'' تقل عددا من الأطفال، قبل قليل من يومه الإثنين، للإنقلاب على مستوى أحد المنعرجات الخطيرة بمنطقة ''تامزاركوت التابعة لجماعة أقصري شمال

شـــوف تيفي:أكادير:أحمد الهلالي



علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، عن تعرض سيارة من نوع ''بيكوب'' تقل عددا من الأطفال، قبل قليل من يومه الإثنين، للإنقلاب على مستوى أحد المنعرجات الخطيرة بمنطقة ''تامزاركوت التابعة لجماعة أقصري شمال أكادير، وخلفت وفاة طفل وإصابة سبعة آخرين بجروح جد بليغة، نقلوا على إثرها للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.



وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان أن الأطفال الصغار كانوا قادمين من القليعة بأيت ملول على متن ''بيكوب'' في إتجاه المنطقة السياحية ''واد الجنة'' المعروف بالبراديس من أجل الإستمتاع بمناظره الخلابة والسباحة، قبل أن تتحول رحلتهم إلى كابوس ومأساة حقيقية بعدما فقد السائق السيطرة على السيارة بمنعرج خطير بتامزاركوت وينقلب على قارعة الطريق في مشهد مروع، ما أدى لمصرع طفل على الفور وإصابة سبعة من زملائه بجروح جد بليغة في حصيلة أولية.



هذا وإستنفر الحادث مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان وجرى نقل جثة الهالك والمصابين صوب مستشفى الحسن الثاني بأكادير من أجل إسعافهم، فيما تم فتح تحقيق من طرف الدرك الملكي من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث المروع.



يشار أن منطقة ''واد الجنة'' السياحية تعرف توافد عدد من الزوار خلال كل فترات السنة وخاصة العطل المدرسية، نظرا لتوفرها على خصائص ومميزات طبيعية، جعلت منها قبلة سياحية تجذب الأسر المغربية والسياح من داخل المغرب وخارجه، وهو ما يجعل الطريق المؤدية لها تعرف إزدحاما كبيرا، يتسبب في كوارث وفواجع طرقية بين الفينة والأخرى.