عاجل.. إعلان العيون: ''استفزازات البوليساريو جاءت بتشجيع من الجزائر'' ﻿

أكد إعلان العيون الصادر قبل قليل من يومه الإثنين، أن ما أقدم عليه البوليساريو مؤخرا من أعمال عدائية بغية خلق واقع جديد وذلك بالشروع في محاولة نقل بعض عناصره المدنية والعسكرية من لحمادة، جاء بتشجيع

''شوف تيفي''

أكد إعلان العيون الصادر قبل قليل من يومه الإثنين، أن ما أقدم عليه البوليساريو مؤخرا من أعمال عدائية بغية خلق واقع جديد وذلك بالشروع في محاولة نقل بعض عناصره المدنية والعسكرية من لحمادة، جاء بتشجيع من الجزائر.

وأوضح الإعلان أن الجزائر، شجعت البوليساريو على نقل عناصره إلى المناطق العازلة، وهو الشيء الذي يشكل خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار وتجاهلا لإرادة المنتظم الأممي وقرارات مجلس الأمن.

وأكد ''إعلان العيون'' أن قادة الأحزاب والبرلمانيين والمنتخبين والشيوخ والأعيان والعديد من الأطر الصحراوية المناضلة، المشاركين في اللقاء التاريخي الذي تم عقده بقصر المؤتمرات بالعيون، عبروا عن شجبهم ورفضهم لما يدبره ويقوم به خصوم الوحدة الترابية.