أخنوش من العيون:'' لا مكان للتساهل في قضية الصحراء المغربية .. ولنا أن نذهب لأبعد ما يمكن تصوره'' ﻿

على خلفية الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من قبل البوليساريو في المنطقة العازلة، قال عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرارفي كلمة ألقاها اليوم الإثنين بقصر المؤتمرات بمدينة

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على خلفية الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من قبل البوليساريو في المنطقة العازلة، قال عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرارفي كلمة ألقاها اليوم الإثنين بقصر المؤتمرات بمدينة العيون إن ''التواجد اليوم بهذه المدينة الغالية، وبالأقاليم الجنوبية المغربية العزيزة، خطوة هامة في سياق يشهد الكثير من التربص بوحدتنا الترابية''.

حيث أكد على أن الأقاليم الصحراوية المغربية شهدت وبالتحديد المنطقة العازلة وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية–ممارسات مستفزة للشعب المغربي ومتجاوزة للأعراف والقوانين الدولية...مضيفا كون مثل هذه المناورات من شأنها أن تقود المنطقة نحو المجهول... ضدا على رغبة المملكة التي تلتزم باحترام المواثيق والاتفاقيات والهيئات الدولية التي توسطت من أجل حل النزاع.

مبرزا في ذات السياق أن المسار الذي قاده الملك محمد السادس لإيجاد حل سلمي ونهائي لمشكل الصحراء المغربية، يثير غيض أعداء وحدتنا الترابية في هذا السياق قال أخنوش:''لا لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق وتحريك الدمى الانفصالية، من أجل خدمة أجندات معينة وتصريف أزمات داخلية مسلطا الضوء على نقطة في غاية الأهمية محورها أنه ''إذا كان هذا النزاع بالنسبة لجبهة البوليزاريو والأطراف التي تساندها، مناسبة موسمية لافتعال الأزمات؛ فليعلم الجميع على أنها بالنسبة لنا قضية كل يوم، قضية كل مغربي و مغربية''.

و شدد أخنوش على أن جميع الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها، بما فيها تلك غير المعلنة و التي عليها الخروج من جبن المناورة في الكواليس حيث أكد أن ما يقع اليوم خطير جدا... والمغرب لم يلجأ يوما للأساليب الرادعة على الرغم من أنها من صميم حقوقه..على اعتبار أن الأمر يتعلق بنساء ورجال لهم الحق في حياة هادئة و في إقلاع اقتصادي واجتماعي، وليس موضوعا للدعاية على الصحف … أما الأطراف الأخرى فليست لديها أي رهانات''.

أخنوش ناشد في كلمته، الأمم المتحدة من خلال جميع هيئاتها وعبر المينورسو أن تعمل على تنفيذ القوانين التي تم التوصل إليها بخصوص الوضع في الصحراء المغربية، و ''أن تمارس مهامها بشكل حازم لحماية المنطقة..... وفي حال لم تستطع ذلك، فنحن نطالب الدولة المغربية بأن تقوم بهذا الدور، وتتدخل لردع هذه التعديات و الحرص على استتباب الأمن''.

واختتم تدخله بكونه وحزب التجمع الوطني للأحرار مؤمنون أنه ''لا مكان للتساهل و أن لنا الحق في استعمال كل الردود الممكنة، ولنا أن نذهب لأبعد ما يمكن تصوره، لأننا أصبحنا نعلم جيدا أنه لا أمل في انتظار تصرف عقلاني لدى الطرف الآخر ... المغرب صاحب حق، و لن يتراجع أمام المخربين والعابثين بمستقبل الشعوب ... من هنا نعلن دعمنا الكامل لأي مبادرة من شأنها أن تحافظ على وحدة ترابنا الوطني... وتحقق ما نطمح له من تكاثف ولحمة وطنية.''