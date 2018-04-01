رئيس الحكومة سعد الدين العثماني: ''المغرب سيتصدى لكل استفزازات الانفصاليين'' ﻿

قال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إن اجتماع كافة الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، ومكونات المجتمع المدني وكافة القوى الحية وتعبئتها للدفاع عن قضية الوحدة الترابية، خير رد على

''شوف تيفي''

قال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إن اجتماع كافة الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، ومكونات المجتمع المدني وكافة القوى الحية وتعبئتها للدفاع عن قضية الوحدة الترابية، خير رد على الاستفزازات والمناورات الصادرة عن عناصر جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال الزيارة التي قام بها على رأس وفد من مختلف الأحزاب السياسية إلى مدينة العيون يوم الاثنين 9 أبريل 2018، أن المغرب صارم في الرد على كل المناورات التي تقوم بها بعض العناصر الانفصالية في المنطقة العازلة، وأن الاجتماع المنظم في مدينة العيون ''رسالة قوية ويترجم الإجماع الوطني والجواب الصحيح والوحيد ضد كل المناورات''، مشددا على أن ''المغرب حازم بشأن موقفه من قضية الوحدة الترابية، التي هي قضية إجماع وطني، وأن المغرب يعلن للعالم أجمع بأننا جبهة واحدة، وأننا في مهمة وطنية واضحة''.

ودعا رئيس الوفد كافة الأحزاب السياسية والقوى الحية إلى الاستمرار في عملها الجاد، على اعتبار أن ''المعركة هي معركتنا جميعا، ونحن جميعا في خندق واحد، ومجندون وراء قيادة الملك وسنسير بثبات وببصيرة، وشرف لنا أننا نعطي الانطلاقة لهذه المبادرة من مدينة العيون المباركة، وفي جهة وأقاليم مباركة، وبحضور نخب قبلية ومدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية مباركة''.

وفي هذا السياق، ذكّر العثماني أن ''الهدف من اجتماع العيون هو بعث رسائل قوية إلى من يهمهم الأمر من منتظم دولي وخصوم الوحدة الترابية وغيرهم، بأن الشعب المغربي بكل فئاته، معبأ للدفاع عن سيادته في إطار جبهة قوية متينة بقيادة الملك، وللإعلان عن رفض المغرب رفضا باتا وقاطعا لكل المحاولات اليائسة للانفصاليين التي تريد أن تجد لها موطأ قدم في المنطقة''.

وأكد العثماني أن قضية الدفاع عن الوحدة الترابية لا تهم الدولة أو الحكومة فقط، مبرزا أن الأحزاب السياسية والجهات المنتخبة ومكونات المجتمع المدني وجميع مكونات المجتمع المغربي ترفض كل محاولات التشويش أو إشاعة الأخبار الزائفة التي تقوم بها جبهة البوليساريو، مؤكدا على أن المغرب يرفض سياسة أمر الواقع، وأنه ''يبقى مستعدا لكافة الاحتمالات مادام ينطلق من أرضية تاريخية وقانونية قوية، ويرفض أي تغيير في المنطقة العازلة التي كان الهدف منها المساهمة في التخفيف من التوتر بإشراف من هيأة الأمم المتحدة، إلا أن جبهة الانفصاليين عمدت إلى القيام ببعض الأعمال الاستفزازية، وهذا ما لن تقبله وسنرد عليه بكل قوة وصرامة''.

وأكد سعد الدين العثماني، كذلك أن الهدف من زيارة مدينة العيون هو التواصل مع الأحزاب بالأقاليم الصحراوية لتوجيه رسالة بأن الشعب المغربي بمختلف مكوناته متضامن عندما يتعلق الأمر بسيادته الوطنية ووحدته الترابية، مضيفا أن حضور قيادات الأحزاب في الأغلبية والمعارضة تعبير عن هذا التلاحم والتضامن حول القضية الوطنية.

وشدد العثماني على أن المنتخبين بهذه الأقاليم لهم دور كبير في مواجهة مناورات واستفزازات الانفصاليين، موضحا بأن ما وقع مؤخرا أمر خطير جدا ومحاولة لخرق قرار وقف إطلاق النار، ما تطلب من المغرب مواجهتها بكل صرامة.

وأكد رئيس الحكومة أنه إذا كان الملك قد وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأن الديبلوماسية المغربية عبرت بشكل واضح عن الموقف المغربي الواضح من هذه القضية، فإن على الجهات الحزبية والشعبية أن تتضامن بمعية شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمجتمع المدني وقدماء المحاربين بشكل كامل وشامل وتتوحد للتصدي لكل المناورات التي تستهدف المس بسيادة المغرب.



