عاجل.. إعلان العيون يرد على استفزازات البوليساريو بقوة: ''إجماع وطني لمواجهة مناورات الخصوم والتصدي لها'' ﻿

كشف ''إعلان العيون'' أن قادة الأحزاب والبرلمانيين والمنتخبين والشيوخ والأعيان والعديد من الأطر الصحراوية المناضلة، المشاركين في اللقاء التاريخي الذي تم عقده بقصر المؤتمرات بالعيون،

''شوف تيفي''

كشف ''إعلان العيون'' أن قادة الأحزاب والبرلمانيين والمنتخبين والشيوخ والأعيان والعديد من الأطر الصحراوية المناضلة، المشاركين في اللقاء التاريخي الذي تم عقده بقصر المؤتمرات بالعيون، عبروا عن شجبهم ورفضهم لما يدبره ويقوم به خصوم الوحدة الترابية على أي مستوى كان وخاصة ما أقدم عليه البوليساريو مؤخرا من أعمال عدائية بغية خلق واقع جديد وذلك بالشروع في محاولة نقل بعض عناصره المدنية والعسكرية من لحمادة بالجزائر، وبتشجيع من هذه الأخيرة، إلى المناطق العازلة الشيء الذي يشكل خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار وتجاهلا لإرادة المنتظم الأممي وقرارات مجلس الأمن.

وأكد الإعلان عن إشادة المشاركين بالخطوات الرائدة والسياسات الحكيمة التي يقودها الملك للدفاع عن حقوق المغرب الثابتة على مختلف الأصعدة كما نوهوا بمضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات الأخيرة بالمنطقة، وسجلوا بافتخار النجاحات التي حققها الملك على المستويين القاري والدولي بما يعزز مكانة بلادنا في المحافل الدولية ويقوي حضورها ويصون وحدتها الترابية

وأشار الإعلان إلى الإشادة بالإجماع الوطني في مواجهة تلك الاستفزازات، وهو الإجماع الذي يترجم وعي الشعب المغربي ويقظته في مواجهة مناورات الخصوم، والتأكيد على أننا جميعا موطدون العزم على التصدي لكل مناورة من شأنها تغيير الوضع الحالي والتاريخي لهذه المناطق.