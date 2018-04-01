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حملة أرجنتينية تطالب ميسي بعدم اللعب في إسرائيل

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 11:37 حملة أرجنتينية تطالب ميسي بعدم اللعب في إسرائيل | سبور
حملة أرجنتينية تطالب ميسي بعدم اللعب في إسرائيل
طالبت حملة مناهضة لإسرائيل في الأرجنتين اتحاد الكرة المحلي، إلغاء مباراة ودية بين منتخب ''راقصي التانغو'' أمام نظيره الإسرائيلي، مقررة في تل أبيب قبيل كأس العالم.

"شوف سبور"

 

طالبت حملة مناهضة لإسرائيل في الأرجنتين اتحاد الكرة المحلي، إلغاء مباراة ودية بين منتخب "راقصي التانغو" أمام نظيره الإسرائيلي، مقررة في تل أبيب قبيل كأس العالم.

وأرسلت الحملة خطابا لاتحاد الكرة الأرجنتيني، وقعت عليه "اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين"، تناشد بإلغاء المباراة المقرر إجراؤها في التاسع من يونيو المقبل، قبل انطلاق مونديال روسيا.

ويتوقع أن يخوض اللقاء منتخب الأرجنتين بتشكيلته الأساسية، على رأسها النجم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني.

وطالب الخطاب بـ"إلغاء اللقاء تضامنا مع قيم الشعب الأرجنتيني تجاه الشعوب ضحايا الظلم والتمييز والإبادة"، فيما أطلقت الحملة على موقع "تويتر" وسم "لا تذهبي يا أرجنتين"، حسبما أفادت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.

ويبدو أن المنتخب الأرجنتيني يتفاءل بلقاء نظيره الإسرائيلي وزيارة حائط البراق قبيل بطولات كأس العالم، مثلما حدث عام 1986.

فقبل مونديال المكسيك الذي توجت به الأرجنتين، خاض "راقصو التانغو" بقيادة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا لقاء وديا ضد إسرائيل في مدينة رامات جان، انتهى بفوز الضيوف 7-2.

وتكررت اللقاءات الودية بين المنتخين قبيل مونديال 1990 في إيطاليا و1994 في الولايات المتحدة، لكن الأرجنتين لم تتوج بطلة لأي منهما.

يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مشجع كبير لميسي ومارادونا، وقال قبل شهرين إن "إسرائيل عليها أن تتعلم من الأرجنتين. نحن في إسرائيل نفعل كل شيء بشكل جيد، ماعدا لعب الكرة".

 

 

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شوف سبور المغرب ليونيل ميسي الأرجنتين إسرائيل تل أبيب مونديال روسيا مارادونا

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