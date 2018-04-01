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عاجل وبالصورة..بيكوب دهسات بوليسي بسيدي سليمان+تفاصيل خطيرة

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 11:05 عاجل وبالصورة..بيكوب دهسات بوليسي بسيدي سليمان+تفاصيل خطيرة | مجتمع
عاجل وبالصورة..بيكوب دهسات بوليسي بسيدي سليمان+تفاصيل خطيرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن تقاطع شارع المقاومة بشارع محمد الخامس بالقرب من محطة سيارات الأجرة بسيدي سليمان، شهد قبل قليل من يومه الإثنين، حادثا خطيرا، حيث دهست سيارة من نوع ''بيكوب'' زرقاء اللون،

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن تقاطع شارع المقاومة بشارع محمد الخامس بالقرب من محطة سيارات الأجرة بسيدي سليمان، شهد قبل قليل من يومه الإثنين، حادثا خطيرا، حيث دهست سيارة من نوع "بيكوب" زرقاء اللون، رجل شرطة،أصيب بجروح خطيرة .

وأوضح المصدر ذاته أن السائق، رفض مد رجل الشرطة بأوراق السيارة، وأثناء محاولته الفرار دهس الشرطي وحاول الهروب من عين المكان، إلا أن سائقي دراجات نارية من نوع "تريبورتور" تمكنا من محاصرته وإيقافه بعد اصطدام سيارته بشجرة خلال مطاردته.

وأكد المصدر ذاته أن الشرطي المصاب تم نقله بواسطة سيارة إسعاف، في حالة جد حرجة إلى المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان، بينما تم اقتياد الموقوف إلى مقر المنطقة الأمنية الإقليمية للتحقيق معه.

 

 

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المغرب شوف تيفي محطة الطاكسيات سيدي سليمان سيارة بيكوب

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