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عاجل.. حمدي ولد الرشيد يرد على البوليساريو من قلب العيون: ''المغرب سينتصر في قضية صحرائه المغربية''

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 10:25 عاجل.. حمدي ولد الرشيد يرد على البوليساريو من قلب العيون: المغرب سينتصر في قضية صحرائه المغربية | بوليتيك
عاجل.. حمدي ولد الرشيد يرد على البوليساريو من قلب العيون: ''المغرب سينتصر في قضية صحرائه المغربية''
أكد حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، قبل قليل من يومه الإثنين، خلال كلمته بمناسبة عقد لقاء بقصر المؤتمرات بالعيون بحضور شخصيات سياسية هامة، أن المغرب سينتصر، وذلك في رده على

''شوف تيفي''

 

أكد حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، قبل قليل من يومه الإثنين، خلال كلمته بمناسبة عقد لقاء بقصر المؤتمرات بالعيون بحضور شخصيات سياسية هامة، أن المغرب سينتصر، وذلك في رده على استفزازات ''البوليساريو'' الأخيرة.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' إلى مدينة العيون فإن ولد الرشيد، رحب بساكنة مدينة العيون وبجميع الحاضرين والأمناء العامين للاحزاب، قائلا: '' اليوم الشعب المغربي جميعا سعيد بحضور الأمناء العامين ومكاتبهم السياسية وشيوخ القبائل..وأرحب بجميع الأحزاب..وأتمنى لكم نهارا سعيدا وأقول لكم سننتصر إن شاء الله''.

وأكد الموفد أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة هو المكلف بتسيير هذا اللقاء التاريخي، مشيرا إلى أن القاعة التي تحتضن اللقاء ممتلئة عن آخرها، نظرا لتوافد أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء

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