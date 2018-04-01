محــبوب الجماهير.. صاحب الأغنية الشهيرة ''ديسباسيتو'' بمـوازين ﻿

سيحظى الجمهور المغربي بفرصة فريدة لعيش لحظات موسيقية ساحرة رفقة فنان أحدث ثورة موسيقية، وأصبح في بضع سنوات معروفا بفضل براعته في أداء سيكون بكل المقاييس إحدى اللحظات القوية لموازين 2018.

شـــوف تيفي:

سيحظى الجمهور المغربي بفرصة فريدة لعيش لحظات موسيقية ساحرة رفقة فنان أحدث ثورة موسيقية، وأصبح في بضع سنوات معروفا بفضل براعته في أداء سيكون بكل المقاييس إحدى اللحظات القوية لموازين 2018.

و سيعتلي لويس فونسي الملقب بـ ''صوت البوب'' ، منصة أو إل إم السويسي يوم السبت 30 يونيو حسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه من جمعية مغرب الثقافات.

صاحب أغنية ديسباسيتو من أكثر المؤلفين والملحنين والمنتجين والموسيقيين البورتوريكيين الحاصلين على الجوائز ضمن جيله، حيث حطم كل الأرقام القياسية العالمية ومافتئ يواصل تألقه حيث تجاوزت أغنية ''ديسباسيتو'' 5 ملايير مشاهدة على يوتيوب!

وتعتبرأغنيته الجديدة ''إيشام لاكولبا'' كواحدة من أكثر الأغاني التي يتم بثها ومشاهدتها في البانوراما الموسيقية الحالية.