عاجل..العثماني من قلب مدينة العيون بلهجة قاسية: '' نعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي المغرب وسيادته بقيادة الملك محمد السادس'' ﻿

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة قبل قليل من يومه الإثنين، في كلمته خلال اللقاء المنعقد في هذه اللحظات بقصر المؤتمرات بمدينة العيون، في رده على استفزازات البولساريو وهو يتحدث بلهجة قاسية، أن

''شوف تيفي''

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة قبل قليل من يومه الإثنين، في كلمته خلال اللقاء المنعقد في هذه اللحظات بقصر المؤتمرات بمدينة العيون، في رده على استفزازات البولساريو وهو يتحدث بلهجة قاسية، أن الأمر يتعلق بمعركة سينتصر فيها المغرب بقيادة الملك محمد السادس.

وأوضح موفد ''شوف تيفي'' إلى مدينة العيون أن بداية اللقاء، الذي يعرف حضور وسائل إعلام محلية ودولية، كانت بالنشيد الوطني وبآيات من الذكر الحكيم، قبل أن يأخذ سعد الدين العثماني الكلمة، حيث أكد أن اللقاء هو مبادرة لمجموعة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والتي انضمت لها أحزاب أخرى خارج البرلمان، موجها الشكر لساكنة مدينة العيون لاحتضانها هذه المبادرة.

وقال العثماني إن محاولات استفزازية من البوليساريو بمناطق مغربية، انطلقت منذ أشهر، وطيلة هذه الفترة كانت هناك استفزازات أخرى، مشيرا إلى أن الوضع أصبح خطيرا ومن الممكن أن يسير في جميع الاتجاهات، مشددا على أن المغرب تحرك بقوة وبحزم للرد على هذه الاستفزازات، ولهذا تم عقد هذا اللقاء نظرا لأهمية الموضوع.

وشدد العثماني في كلمته على أن جميع الأحزاب بمختلف تلاوينها معارضة وأغلبية معبأة للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن بقيادة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن حضوره للقاء كان كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، قائلا: '' أنا هنا كأمين عام لحزب العدالة والتنمية..الجهات الرسمية قامت بواجبها..الآن الأمر ليس أمر يهم الدولة كحكومة فقط ولكن يهمنا جميعا وهذه هي رسالتنا اليوم ونوجهها للمنتظم الدولي بالدرجة الأولى''.

وقال العثماني في ختام كلمته الموجهة للحاضرين أن الأحزاب السياسية قد تختلف في بعض القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا حق مشروع، ولكن هناك إجماع وطني ونعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي المغرب وسيادته''.





