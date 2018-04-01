 عاجل..العثماني من قلب مدينة العيون بلهجة قاسية: '' نعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي المغرب وسيادته بقيادة الملك محمد السادس'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. حمدي ولد الرشيد يرد على البوليساريو من قلب العيون: المغرب سينتصر في قضية صحرائه المغربية | بوليتيك

عاجل.. حمدي ولد الرشيد يرد على البوليساريو من قلب العيون: ''المغرب سينتصر في قضية صحرائه المغربية''

محــبوب الجماهير.. صاحب الأغنية الشهيرة ديسباسيتو بمـوازين | ثقافة و فنون

محــبوب الجماهير.. صاحب الأغنية الشهيرة ''ديسباسيتو'' بمـوازين

عاجل..العثماني من قلب مدينة العيون بلهجة قاسية: نعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي المغرب وسيادته بقيادة الملك محمد السادس | بوليتيك

عاجل..العثماني من قلب مدينة العيون بلهجة قاسية: '' نعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي

عــاجل..6 قــتلى بينهم 4 مغاربة بطنجة وهاشنو وقع | مجتمع

عــاجل..6 قــتلى بينهم 4 مغاربة بطنجة وهاشنو وقع

عاجل وبالصور: دفاعا عن الوحدة الترابية ..الصــحراء المغربية تجمع الأغلبية و المعارضة في اجتماع حــاسم بالعيون | مجتمع

عاجل وبالصور: دفاعا عن الوحدة الترابية ..الصــحراء المغربية تجمع الأغلبية و المعارضة في اجتماع

عاجل.. هذا جديد السيدة اللي خطفها خطيبها السابق وتعدا عليها بتالسينت | مجتمع

عاجل.. هذا جديد السيدة اللي خطفها خطيبها السابق وتعدا عليها بتالسينت

مؤلم.. وفاة خديجة حبيبة روميو مراكش | مجتمع

مؤلم.. وفاة خديجة حبيبة روميو مراكش

خطير.. إصابة 63 شخصا بتسمم جماعي بأحد المواسم الدينية نواحي مدينة آسفي | مجتمع

خطير.. إصابة 63 شخصا بتسمم جماعي بأحد المواسم الدينية نواحي مدينة آسفي

عاجل.. سعد لمجرد ولورا بريول يخضعان للخبرة الطبية | ثقافة و فنون

عاجل.. سعد لمجرد ولورا بريول يخضعان للخبرة الطبية

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

عاجل..العثماني من قلب مدينة العيون بلهجة قاسية: '' نعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي المغرب وسيادته بقيادة الملك محمد السادس''

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 10:10 عاجل..العثماني من قلب مدينة العيون بلهجة قاسية: نعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي المغرب وسيادته بقيادة الملك محمد السادس | بوليتيك
عاجل..العثماني من قلب مدينة العيون بلهجة قاسية: '' نعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي المغرب وسيادته بقيادة الملك محمد السادس''
أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة قبل قليل من يومه الإثنين، في كلمته خلال اللقاء المنعقد في هذه اللحظات بقصر المؤتمرات بمدينة العيون، في رده على استفزازات البولساريو وهو يتحدث بلهجة قاسية، أن

''شوف تيفي''

 

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة قبل قليل من يومه الإثنين، في كلمته خلال اللقاء المنعقد في هذه اللحظات بقصر المؤتمرات بمدينة العيون، في رده على استفزازات البولساريو وهو يتحدث بلهجة قاسية، أن الأمر يتعلق بمعركة سينتصر فيها المغرب بقيادة الملك محمد السادس.

وأوضح موفد ''شوف تيفي'' إلى مدينة العيون أن بداية اللقاء، الذي يعرف حضور وسائل إعلام محلية ودولية، كانت بالنشيد الوطني وبآيات من الذكر الحكيم، قبل أن يأخذ سعد الدين العثماني الكلمة، حيث أكد أن اللقاء هو مبادرة لمجموعة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والتي انضمت لها أحزاب أخرى خارج البرلمان، موجها الشكر لساكنة مدينة العيون لاحتضانها هذه المبادرة.

وقال العثماني إن محاولات استفزازية من البوليساريو بمناطق مغربية، انطلقت منذ أشهر، وطيلة هذه الفترة كانت هناك استفزازات أخرى، مشيرا إلى أن الوضع أصبح خطيرا ومن الممكن أن يسير في جميع الاتجاهات، مشددا على أن المغرب تحرك بقوة وبحزم للرد على هذه الاستفزازات، ولهذا تم عقد هذا اللقاء نظرا لأهمية الموضوع.

وشدد العثماني في كلمته على أن جميع الأحزاب بمختلف تلاوينها معارضة وأغلبية معبأة للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن بقيادة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن حضوره للقاء كان كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، قائلا: '' أنا هنا كأمين عام لحزب العدالة والتنمية..الجهات الرسمية قامت بواجبها..الآن الأمر ليس أمر يهم الدولة كحكومة فقط ولكن يهمنا جميعا وهذه هي رسالتنا اليوم ونوجهها للمنتظم الدولي بالدرجة الأولى''.

وقال العثماني في ختام كلمته الموجهة للحاضرين أن الأحزاب السياسية قد تختلف في بعض القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا حق مشروع، ولكن هناك إجماع وطني ونعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي المغرب وسيادته''.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد الدين العثماني قصر المؤتمرات البوليساريو الملك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. حمدي ولد الرشيد يرد على البوليساريو من قلب العيون: المغرب سينتصر في قضية صحرائه المغربية | بوليتيك

عاجل.. حمدي ولد الرشيد يرد على البوليساريو من قلب العيون: ''المغرب سينتصر في قضية صحرائه المغربية''

المغرب يعزز ترسانته من الأسلحة بدبابات أمريكية الصنع | بوليتيك

المغرب يعزز ترسانته من الأسلحة بدبابات أمريكية الصنع

مدينة العيون غدا مع موعد للتأكيد على الوحدة الترابية للمملكة المغربية | بوليتيك

مدينة العيون غدا مع موعد للتأكيد على الوحدة الترابية للمملكة المغربية

طبول الحرب تقرع بين المغرب والبوليساريو: تعزيزات عسكرية تزحف نحو الصحراء | بوليتيك

طبول الحرب تقرع بين المغرب والبوليساريو: تعزيزات عسكرية تزحف نحو الصحراء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دوري رحال في نسخته الثانية يجمع براعم الفرق الوطنية بالدارالبيضاء | بــووز
منذ 3 ساعات

دوري رحال في نسخته الثانية يجمع براعم الفرق الوطنية بالدارالبيضاء

قصاوه من الاستفاذة من الأسواق النموذجية حــرق راسو و مات فالسبيطار فكازا و الأب المكلوم يُطالب المسؤولين بانصــافه | بــووز

قصاوه من الاستفاذة من الأسواق النموذجية حــرق راسو و مات فالسبيطار فكازا و الأب المكلوم يُطالب المسؤولين بانصــافه

سولنا المغاربة شنو هما القرارات اللي ندمتو عليهم..أجــوبة مُثيرة و غير متوقعة | بــووز

سولنا المغاربة شنو هما القرارات اللي ندمتو عليهم..أجــوبة مُثيرة و غير متوقعة

جـــد مؤثر..فنان مغربي يبكي..ولدت بنت غير شرعية مع أم مدمنة على المخدرات | بــووز

جـــد مؤثر..فنان مغربي يبكي..ولدت بنت غير شرعية مع أم مدمنة على المخدرات

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. حمدي ولد الرشيد يرد على البوليساريو من قلب العيون: المغرب سينتصر في قضية صحرائه المغربية | بوليتيك
منذ 4 دقائق

عاجل.. حمدي ولد الرشيد يرد على البوليساريو من قلب العيون: ''المغرب سينتصر في قضية صحرائه المغربية''

محــبوب الجماهير.. صاحب الأغنية الشهيرة ديسباسيتو بمـوازين | ثقافة و فنون

محــبوب الجماهير.. صاحب الأغنية الشهيرة ''ديسباسيتو'' بمـوازين

عاجل..العثماني من قلب مدينة العيون بلهجة قاسية: نعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي المغرب وسيادته بقيادة الملك محمد السادس | بوليتيك

عاجل..العثماني من قلب مدينة العيون بلهجة قاسية: '' نعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي

عــاجل..6 قــتلى بينهم 4 مغاربة بطنجة وهاشنو وقع | مجتمع

عــاجل..6 قــتلى بينهم 4 مغاربة بطنجة وهاشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.