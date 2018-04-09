 عاجل وبالصور: دفاعا عن الوحدة الترابية ..الصــحراء المغربية تجمع الأغلبية و المعارضة في اجتماع حــاسم بالعيون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

محــبوب الجماهير.. صاحب الأغنية الشهيرة ديسباسيتو بمـوازين | ثقافة و فنون

محــبوب الجماهير.. صاحب الأغنية الشهيرة ''ديسباسيتو'' بمـوازين

عاجل..العثماني من قلب مدينة العيون بلهجة قاسية: نعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي المغرب وسيادته بقيادة الملك محمد السادس | بوليتيك

عاجل..العثماني من قلب مدينة العيون بلهجة قاسية: '' نعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي

عــاجل..6 قــتلى بينهم 4 مغاربة بطنجة وهاشنو وقع | مجتمع

عــاجل..6 قــتلى بينهم 4 مغاربة بطنجة وهاشنو وقع

عاجل وبالصور: دفاعا عن الوحدة الترابية ..الصــحراء المغربية تجمع الأغلبية و المعارضة في اجتماع حــاسم بالعيون | مجتمع

عاجل وبالصور: دفاعا عن الوحدة الترابية ..الصــحراء المغربية تجمع الأغلبية و المعارضة في اجتماع

عاجل.. هذا جديد السيدة اللي خطفها خطيبها السابق وتعدا عليها بتالسينت | مجتمع

عاجل.. هذا جديد السيدة اللي خطفها خطيبها السابق وتعدا عليها بتالسينت

مؤلم.. وفاة خديجة حبيبة روميو مراكش | مجتمع

مؤلم.. وفاة خديجة حبيبة روميو مراكش

خطير.. إصابة 63 شخصا بتسمم جماعي بأحد المواسم الدينية نواحي مدينة آسفي | مجتمع

خطير.. إصابة 63 شخصا بتسمم جماعي بأحد المواسم الدينية نواحي مدينة آسفي

عاجل.. سعد لمجرد ولورا بريول يخضعان للخبرة الطبية | ثقافة و فنون

عاجل.. سعد لمجرد ولورا بريول يخضعان للخبرة الطبية

أمطار وزخات بهذه المناطق اليوم الإثنين | مجتمع

أمطار وزخات بهذه المناطق اليوم الإثنين

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

عاجل وبالصور: دفاعا عن الوحدة الترابية ..الصــحراء المغربية تجمع الأغلبية و المعارضة في اجتماع حــاسم بالعيون

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 09:43 عاجل وبالصور: دفاعا عن الوحدة الترابية ..الصــحراء المغربية تجمع الأغلبية و المعارضة في اجتماع حــاسم بالعيون | مجتمع
عاجل وبالصور: دفاعا عن الوحدة الترابية ..الصــحراء المغربية تجمع الأغلبية و المعارضة في اجتماع حــاسم بالعيون
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى مدينة العيون، أن قصر المؤتمرات، يعرف في هذه اللحظات من يومه الإثنين، حركة غير عادية، خلال انطلاق اللقاء التاريخي للرد على استفزازات ''البوليساريو''، وذلك بحضور وفد هام

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى مدينة العيون، أن قصر المؤتمرات، يعرف في هذه اللحظات من يومه الإثنين، حركة غير عادية، خلال انطلاق اللقاء التاريخي للرد على استفزازات "البوليساريو"، وذلك بحضور وفد هام يضم أكثر من 300 شخصية، في مقدمتهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمناء العامون للأحزاب المغربية وأعضاء المكاتب السياسية والتنفيذية للأحزاب الممثلة بالبرلمان، وكافة المنتخبين بمختلف هيئاتهم المنتمين لجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب.

وأكد الموفد أن أمناء الأحزاب السياسية، يتقدمون الحاضرين إلى هذا اللقاء، ويتعلق الأمر بكل من "عزيز أخنوش، وإلياس العماري، وسعد الدين العثماني، وأمحند لعنصر، وإدريس لشكر، ومحمد ساجد، ونبيل بنعبد الله، ونزار بركة"، بالإضافة إلى حضور مجموعة من الوجوه السياسية المعروفة والبارزة ومن بينها حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، وإدريس الأزمي عمدة مدينة فاس، وعبد الواحد الراضي، وشرفات أفيلال الوزيرة المكلفة بقطاع الماء .

وأشار الموفد إلى أن القاعة التي تحتضن اللقاء ممتلئة عن آخرها، نظرا لحضور أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، مشيرا إلى أن المشاركين في هذا اللقاء، رفعوا مجموعة من الشعارات الداعمة للوحدة الترابية ومن بينها " شيوخ قبائل الصحراء ومنتخبو أقاليمها جند مجندون للدود عن الوحدة الترابية".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأحزاب السياسية الأمناء العامون البوليساريو نزار بركة العثماني الصحراء المغربية جهة العيون الساقية الحمراء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل..6 قــتلى بينهم 4 مغاربة بطنجة وهاشنو وقع | مجتمع

عــاجل..6 قــتلى بينهم 4 مغاربة بطنجة وهاشنو وقع

عاجل.. هذا جديد السيدة اللي خطفها خطيبها السابق وتعدا عليها بتالسينت | مجتمع

عاجل.. هذا جديد السيدة اللي خطفها خطيبها السابق وتعدا عليها بتالسينت

مؤلم.. وفاة خديجة حبيبة روميو مراكش | مجتمع

مؤلم.. وفاة خديجة حبيبة روميو مراكش

خطير.. إصابة 63 شخصا بتسمم جماعي بأحد المواسم الدينية نواحي مدينة آسفي | مجتمع

خطير.. إصابة 63 شخصا بتسمم جماعي بأحد المواسم الدينية نواحي مدينة آسفي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دوري رحال في نسخته الثانية يجمع براعم الفرق الوطنية بالدارالبيضاء | بــووز
منذ 3 ساعات

دوري رحال في نسخته الثانية يجمع براعم الفرق الوطنية بالدارالبيضاء

قصاوه من الاستفاذة من الأسواق النموذجية حــرق راسو و مات فالسبيطار فكازا و الأب المكلوم يُطالب المسؤولين بانصــافه | بــووز

قصاوه من الاستفاذة من الأسواق النموذجية حــرق راسو و مات فالسبيطار فكازا و الأب المكلوم يُطالب المسؤولين بانصــافه

سولنا المغاربة شنو هما القرارات اللي ندمتو عليهم..أجــوبة مُثيرة و غير متوقعة | بــووز

سولنا المغاربة شنو هما القرارات اللي ندمتو عليهم..أجــوبة مُثيرة و غير متوقعة

جـــد مؤثر..فنان مغربي يبكي..ولدت بنت غير شرعية مع أم مدمنة على المخدرات | بــووز

جـــد مؤثر..فنان مغربي يبكي..ولدت بنت غير شرعية مع أم مدمنة على المخدرات

﻿

آخر المستجدات

محــبوب الجماهير.. صاحب الأغنية الشهيرة ديسباسيتو بمـوازين | ثقافة و فنون
منذ 5 دقائق

محــبوب الجماهير.. صاحب الأغنية الشهيرة ''ديسباسيتو'' بمـوازين

عاجل..العثماني من قلب مدينة العيون بلهجة قاسية: نعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي المغرب وسيادته بقيادة الملك محمد السادس | بوليتيك

عاجل..العثماني من قلب مدينة العيون بلهجة قاسية: '' نعلن للعالم كله أننا جبهة واحدة للدفاع عن أراضي

عــاجل..6 قــتلى بينهم 4 مغاربة بطنجة وهاشنو وقع | مجتمع

عــاجل..6 قــتلى بينهم 4 مغاربة بطنجة وهاشنو وقع

عاجل وبالصور: دفاعا عن الوحدة الترابية ..الصــحراء المغربية تجمع الأغلبية و المعارضة في اجتماع حــاسم بالعيون | مجتمع

عاجل وبالصور: دفاعا عن الوحدة الترابية ..الصــحراء المغربية تجمع الأغلبية و المعارضة في اجتماع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.