عاجل وبالصور: دفاعا عن الوحدة الترابية ..الصــحراء المغربية تجمع الأغلبية و المعارضة في اجتماع حــاسم بالعيون ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى مدينة العيون، أن قصر المؤتمرات، يعرف في هذه اللحظات من يومه الإثنين، حركة غير عادية، خلال انطلاق اللقاء التاريخي للرد على استفزازات ''البوليساريو''، وذلك بحضور وفد هام

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى مدينة العيون، أن قصر المؤتمرات، يعرف في هذه اللحظات من يومه الإثنين، حركة غير عادية، خلال انطلاق اللقاء التاريخي للرد على استفزازات "البوليساريو"، وذلك بحضور وفد هام يضم أكثر من 300 شخصية، في مقدمتهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمناء العامون للأحزاب المغربية وأعضاء المكاتب السياسية والتنفيذية للأحزاب الممثلة بالبرلمان، وكافة المنتخبين بمختلف هيئاتهم المنتمين لجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب.

وأكد الموفد أن أمناء الأحزاب السياسية، يتقدمون الحاضرين إلى هذا اللقاء، ويتعلق الأمر بكل من "عزيز أخنوش، وإلياس العماري، وسعد الدين العثماني، وأمحند لعنصر، وإدريس لشكر، ومحمد ساجد، ونبيل بنعبد الله، ونزار بركة"، بالإضافة إلى حضور مجموعة من الوجوه السياسية المعروفة والبارزة ومن بينها حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، وإدريس الأزمي عمدة مدينة فاس، وعبد الواحد الراضي، وشرفات أفيلال الوزيرة المكلفة بقطاع الماء .

وأشار الموفد إلى أن القاعة التي تحتضن اللقاء ممتلئة عن آخرها، نظرا لحضور أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، مشيرا إلى أن المشاركين في هذا اللقاء، رفعوا مجموعة من الشعارات الداعمة للوحدة الترابية ومن بينها " شيوخ قبائل الصحراء ومنتخبو أقاليمها جند مجندون للدود عن الوحدة الترابية".