خطير.. إصابة 63 شخصا بتسمم جماعي بأحد المواسم الدينية نواحي مدينة آسفي ﻿

ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن حوالي 63 شخصا أصيبوا يوم أمس الأحد بتسمم جماعي إثر تناولهم مأذوبة عشاء على هامش أحد المواسم الديني ''سيدي حساين'' بالجماعة القروية المعاشات بمدينة آسفي.

شوف تيفي:أحمد الهلالي:



ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن حوالي 63 شخصا أصيبوا يوم أمس الأحد بتسمم جماعي إثر تناولهم مأذوبة عشاء على هامش أحد المواسم الديني "سيدي حساين" بالجماعة القروية المعاشات بمدينة آسفي.



وذكرت مصادر "شوف تيفي"، أن عدد من زوار الموسم المذكور تفاجأوا بألم حاد على مستوى البطن بعد تناولهم لوجبة العشاء، ليتم نقلهم على وجه السرعة صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.



وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن قسم المستعجلات إستقبل 63 شخصا، وأخضعوا للفحوصات الطبية والإسعافات الأولية، حيث غادر 59 منهم، فيما جرى الإحتفاظ بأربعة حالات تحت المراقبة الطبية نظرا لحالتهم الحرجة.



وأضافت ذات المصادر، أن 15 شخصا من المغادرين عودوا الرجوع لذات المستشفى، بعد أن ألم المغاص بهم من جديد، وإشتد عليهم خاصة على مستوى الجهاز الهضمي، وقدمت لهم العلاجات والفحوصات اللازمة، وغادرت 14 حالة، وإحتفظ بشخص واحد فقط تحت العناية في إنتظار تماثله للشفاء.

ومن جانبها فتحت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها بخصوص الواقعة، من أجل تحديد ملابسات وظروف وقوع هذا التسمم بهدف إتخاد الإجراءات والتذابير القانونية التي تستلزمها مثل هذه الحوادث.