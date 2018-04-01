أمطار وزخات بهذه المناطق اليوم الإثنين ﻿

''شوف تيفي''
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين نزول أمطار أو زخات مطرية بكل من الشمال والمرتفعات والسايس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية ، هذا مع مرور سحب مرفوقة بأمطار ضعيفة فوق السهول الغربية للأطلس والسواحل شمال الصويرة.
وستهم تساقطات ثلجية قمم الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية ، فيما ستكون السماء قليلة السحب بباقي المناطق ، مع تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ، ومن القطاع الجنوبي معتدلة بالجنوب الشرقي، وستهب من القطاع الغربي بالمناطق الشمالية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 05 درجات بالمرتفعات وما بين 05 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 08 و 13 درجة بالشمال والوسط والسواحل الأطلسية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية ،وما بين 12 و 18 درجة بأقصى جنوب المملكة.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 10 و 15 درجة بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية واللوكوس والسايس وشمال المنطقة الشرقية ، وما بين 15 و 20 درجة بالسهول الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 25 درجة بسوس، وستكون ما بين 25 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وباقي جهات الأقاليم الصحراوية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ،وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج بالشرق وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب .