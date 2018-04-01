أمطار وزخات بهذه المناطق اليوم الإثنين ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين نزول أمطار أو زخات مطرية بكل من الشمال والمرتفعات والسايس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية ، هذا مع مرور سحب مرفوقة بأمطار ضعيفة فوق

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين نزول أمطار أو زخات مطرية بكل من الشمال والمرتفعات والسايس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية ، هذا مع مرور سحب مرفوقة بأمطار ضعيفة فوق السهول الغربية للأطلس والسواحل شمال الصويرة.

وستهم تساقطات ثلجية قمم الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية ، فيما ستكون السماء قليلة السحب بباقي المناطق ، مع تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ، ومن القطاع الجنوبي معتدلة بالجنوب الشرقي، وستهب من القطاع الغربي بالمناطق الشمالية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 05 درجات بالمرتفعات وما بين 05 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 08 و 13 درجة بالشمال والوسط والسواحل الأطلسية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية ،وما بين 12 و 18 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 10 و 15 درجة بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية واللوكوس والسايس وشمال المنطقة الشرقية ، وما بين 15 و 20 درجة بالسهول الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 25 درجة بسوس، وستكون ما بين 25 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وباقي جهات الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ،وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج بالشرق وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب .